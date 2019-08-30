Жеребьёвка Лиги Европы: ЦСКА, "Краснодар" и "Арсенал" узнали своих соперников

В пятницу, 30 августа,состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Группа A: Севилья (Испания), АПОЕЛ (Кипр), Карабах (Азербайджан), Дюделанж (Люксембург).
Группа B: Динамо Киев (Украина), Копенгаген (Дания), Мальмё (Швеция), Лугано (Швейцария).
Группа C: Базель (Швейцария), Краснодар (Россия), Хетафе (Испания), Трабзонспор, (Турция).
Группа D: Спортинг (Португалия), ПСВ Эйндховен (Нидерланды), Русенборг (Норвегия), ЛАСК (Австрия).
Группа E: Лацио (Италия), Селтик (Шотландия), Ренн (Франция), ЧФР (Румыния).
Группа F: Арсенал (Англия), Айнтрахт (Германия), Стандарт (Бельгия), Витория Гимарайнш (Португалия).
Группа G: Порту (Португалия), Янг Бойз (Швейцария), Фейеноорд (Нидерланды), Рейнджерс (Шотландия).
Группа H: ЦСКА (Россия), Лудогорец (Болгария), Эспаньол (Испания), Ференцварош (Венгрия).
Группа I: Вольфсбург (Германия), Гент (Бельгия), Сент-Энтьен (Франция), Александрия (Украина).
Группа J: Рома (Италия), Боруссия Мёнхенгладбах (Германия), Истанбул Башакшехир (Турция), Вольфсберг (Австрия).
Группа K: Бешикташ (Турция), Брага (Португалия), Вулверхэмптон (Англия), Слован (Словакия).
Группа L: Манчестер Юнайтед (Англия), Астана (Казахстан), Партизан (Сербия), АЗ Алкмар (Нидерланды).
Первые матчи группового этапа Лиги Европы состоятся 19 сентября, а финал пройдёт 27 мая 2020 года в польском городе Гданьск.