Подробности смертельного ДТП на шоссе VIA Baltica

В 9:00 у лесовоза, направлявшегося в направлении Эстонии, примерно в двух километрах от Светциемса внезапно лопнуло переднее левое колесо. Пока водитель собирал лопнувшее колесо, оставшееся на дороге, за грузовиком образовалась пробка.

Одной из машин, которая тормозила перед лесовозом, был грузовик из Польши. Ее водитель, снижая скорость, ждал момента, когда можно будет совершить маневр обгона, а за автомобилем из Польши следовала еще одна фура.

"Я ехал за польской машиной, ее водитель немного повернул руль влево, но, очевидно, увидел, что противоположная полоса занята и быстро вернулся на свою, после чего ударил по тормозам. Я начал тормозить, но не успел. Хотел "подставить под удар" правую сторону машины, чтобы хотя бы не въехать в него сзади, а в правый бок, и самому остаться живым", - рассказал свидетель.

В попытке избежать столкновения водитель выехал на встречную полосу, где в тот момент находился легковой автомобиль. Женщина за рулем легковушки, чтобы избежать столкновения, повернула руль вправо.

"Я ее придавил и вытолкал в канаву. Я сам пытался избежать столкновения с ней. Когда увидел ее, решил передом машины заехать в канаву. Я пристегнут, у меня большая машина, если бы перевернулся, были бы только царапины", - рассказал водитель передаче.

В результате, в канаву съехали обе машины, но легковушка, в которой находилась женщина, частично попала под фуру.

Водитель легкового автомобиля скончалась по дороге в больницу в автомобиле Службы неотложной медицинской помощи. В свою очередь за жизнь пассажирки сейчас борются медики.