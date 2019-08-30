Меган Маркл планирует вернуться в кино

По словам эксперта, герцогине наскучила жизнь "за стенами дворца" и она уже находится в поисках сценария.

Предполагается, что Маркл выберет себе роль в историческом или документальном фильме, кроме того она рассматривает возможность стать продюссером.

Принц Гарри одобряет планы Меган, поскольку, по его мнению, Маркл является "одной из лучших актрис в истории".

Гарри также не хочет, чтобы талант супруги пропадал зря.

Напомним, до 2016 года Маркл снималась в кино. Она стала известна, благодаря роли Рейчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (Suits).

Однако с началом новой жизни среди членов королевской семьи Меган прекратила свою актерскую деятельность.