Пт, 30.08.2019
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Меган Маркл планирует вернуться в кино

Меган Маркл

ФОТО: POOL/REUTERS/Scanpix

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подумывает о том, чтобы вернуться к актерской деятельности, рассказал королевский эксперт Роб Шутер. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на International Business Times.

По словам эксперта, герцогине наскучила жизнь "за стенами дворца" и она уже находится в поисках сценария.

Предполагается, что Маркл выберет себе роль в историческом или документальном фильме, кроме того она рассматривает возможность стать продюссером.

Принц Гарри одобряет планы Меган, поскольку, по его мнению, Маркл является "одной из лучших актрис в истории".

Гарри также не хочет, чтобы талант супруги пропадал зря.

Напомним, до 2016 года Маркл снималась в кино. Она стала известна, благодаря роли Рейчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (Suits).

Однако с началом новой жизни среди членов королевской семьи Меган прекратила свою актерскую деятельность.

Галерея: Меган Маркл

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