Сколько заработают участники Лиги чемпионов? Очень много!

В четверг, 29 августа, в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20, а вместе с тем УЕФА сообщила о призовом фонде для команд, которые примут участие в розыгрыше.
Все 32 команды, которые в этом сезоне примут участие в Лиге чемпионов, станут на 15,25 миллионов евро богаче. Об этом сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
За каждую победу на групповом этапе команда получит бонус в размере 2,7 миллиона евро, а ничья принесёт командам по 900 тысяч евро. Общий призовой фонд будет разделен между 32 командами после завершения группового этапам.
За выход в 1/8 финала Лиги чемпионов каждая команда заработает 9,5 миллионов, за выход в 17/4 финала - ещё 10,5 миллионов, за выход в полуфинал - 12 миллионов. Два финалиста Лиги чемпионов получат по 15 миллионов, а победитель турнира - ещё 4 миллиона.
Максимальная сумма, которую может заработать победитель Лиги чемпионов сезона-2019/2020 - это 82,45 миллионов евро. Общий размер призового фонда составляет 585 миллионов евро.