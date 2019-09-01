Сколько заработают участники Лиги чемпионов? Очень много!

Все 32 команды, которые в этом сезоне примут участие в Лиге чемпионов, станут на 15,25 миллионов евро богаче. Об этом сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

За каждую победу на групповом этапе команда получит бонус в размере 2,7 миллиона евро, а ничья принесёт командам по 900 тысяч евро. Общий призовой фонд будет разделен между 32 командами после завершения группового этапам.

За выход в 1/8 финала Лиги чемпионов каждая команда заработает 9,5 миллионов, за выход в 17/4 финала - ещё 10,5 миллионов, за выход в полуфинал - 12 миллионов. Два финалиста Лиги чемпионов получат по 15 миллионов, а победитель турнира - ещё 4 миллиона.