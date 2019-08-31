Известный российский блогер сравнил Ригу с Санкт-Петербургом. Спойлер: столица Латвии лучше!

В Латвии Илья уже гостил в декабре 2018 года: "хреновенько уложенная плитка, повсюду грязь, чахлые деревца, дикие цены, разбитые дороги", - вынес тогда вердикт Риге известный критик городской среды, добавив: "Все как у нас!".

То ли правильное время года, то ли хорошая погода, то ли отличное настроение, то ли верно выбранный маршрут смягчили суровость Ильи, и на этот раз блогер чаще "хвалил" столицу Латвии, чем "ругал". Более того, Варламов даже обратился к мэру Риги с просьбой.

Сам Илья Варламов рассказал, что прошлое видео, где он нелестно отзывается о Риге, вызвало большой ажиотаж в комментариях: "Пришли рижане, и объяснили мне, что я не прав буквально во всем. Поэтому на этот раз я буду меньше говорить, и больше показывать", - отмечает блогер.

Прогулявшись по острову Кипсала, он оценил красивые деревянные заборы, грамотное сочетания старинных зданий с современными постройками, мемориал Жаниса Липке и очень лаконичное посольство Нидерландов.

"Вот она! Мы нашли сказочную Ригу. Очень красиво"!

Кто знаком с деятельностью Ильи Варламова, знает, что блогер очень много путешествует, освещая темы организации общественного транспорта, городской среды, системы управления городом и архитектуры, так как сам по образованию является архитектором.

Поэтому, он, конечно, не мог не восхититься узкими улочками Старого города, а также фасадами зданий тихого центра, которые, по его мнению, находятся в идеальном состоянии.

"Когда я у себя в инстаграме написал, что нахожусь в Риге, все начали фыркать: "как можно после Питера любить Ригу? Рига - помойка! Петербург лучше". Ха-ха!

Когда в каждом здании Петербурга будут стоять такие красивые двери, рамы окон и такие очаровательные дракончики - тогда и поговорим! Когда в Питере научаться водосточные трубы убирать сразу в дождевую канализацию - тогда и поговорим. Когда в Питере научаться делать улицы без этих отвратительных и бесконечных заборов - тогда и поговорим", - защитил нашу столицу известный урбанист.

Но Варламов не был бы самим собой, если бы не подметил несколько весомых минусов.

"Какой "красивый" подземный переход. Здесь так и хочется кого-нибудь изнасиловать", - оценил Илья один из переходов находящийся в районе улицы Баласта дамбис.

Он также отметил, что у данного перехода отсутствует нормальный пандус, поэтому им не смогут воспользоваться велосипедисты или мамочки с колясками.

Стоит упомянуть, что тема "подземок" в блоге Варламова всегда обсуждается очень остро, ведь сам Илья считает, что в современном городе подземных переходов быть не должно. Свою позицию он достаточно внятно излагает ЗДЕСЬ.

Не мог блогер обойти стороной и отсутствие велодорожек на Каменном мосту, поэтому решил обратиться к мэру с просьбой:

"Товарищ мэр города Рига! Сделайте уже велодорожку. Полосу одну отобрать и сделать аккуратненькую велодорожечку. И будет... не жизнь, а ламбада"!