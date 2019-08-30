Покинувшие ЛУ должностные лица получат в виде компенсаций более 50 000 евро

Грантиньш получит компенсацию в размере 17 000 евро, компенсация Эйхентале составит около 8000 евро, а Старе и Рача получат в качестве компенсаций около 14 000 евро каждая.

Бывший ректор ЛУ Индрикис Муйжниекс рассказал агентству LETA, что он подписал приказы о предоставлении компенсаций в размере четырех месячных зарплат Грантиньшу и Эйхентале.

Согласно закону, бывшие работники ЛУ получают компенсацию в размере трех месячных зарплат, а те лица, которые работали с конфиденциальными материалами, получают компенсацию в размере четырех зарплат, пояснил Муйжниекс.

По его словам, четвертая зарплата является компенсацией того, что данное лицо в течение последующих двух лет не сможет вступить в трудовые отношения с другим университетом.

Приказы о компенсациях Старе и Раче, по словам Муйжниекса, подписал Грантиньш.

Как сообщалось ранее, реагируя на решение правительства о неутверждении Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ, свой пост 27 августа оставил руководитель администрации ЛУ Ансис Грантиньш.

"Мое гражданское сознание не позволяет продолжить работу. Это мой личный протест против того, что в нашей стране юридические вопросы решаются политическим путем", - сказал он, добавив, что не собирается работать при "политическом ставленнике".

На сегодняшнем собрании работников ЛУ Муйжниекс сказал, что по той же причине работу оставили руководитель бюро ректора Эйхентале и два руководителя программ - Старе и Рача.

Также Муйжниекс сообщил, что теперь обязанности главы администрации будет исполнять канцлер ЛУ Илзе Кука.

Сегодня Latvijas vēstnesis опубликовал приказ правительства, которым профессор Гвидо Страубе назначается и.о. ректора ЛУ. По словам Муйжниекса, он договорился со Страубе, что свои обязанности передаст ему в понедельник.