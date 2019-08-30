МВФ призвал Латвию активно заняться введением рекомендаций Moneyval

После посещения Латвии экспертами МВФ международная организация в начале августа опубликовала сообщение о макроэкономическом состоянии страны и дала оценку латвийскому финансовому сектору. МВФ указывает на отставание Латвии в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, что может привести к тому, что страна будет включена в т.н. "серый список". Чтобы избежать этого, МВФ советует незамедлительно вводить рекомендации "Moneyval".

Реформы Латвии в финансовом секторе были признаны рискованными, потому что они могут подорвать доверие к латвийскому финансовому сектору и поставить под угрозу его стабильность. Чтобы избежать этого, МВФ советует Латвии активнее проводить надзор за банками с высоким риском.

Также международная организация указывает на то, что с уменьшением объемов вкладов зарубежных клиентов риски, связанные со счетами этих клиентов, стали более концентрированными в банках, обслуживающих зарубежных клиентов. МВФ советует улучшить порядок оповещения о подозрительных сделках.

Кроме того, МВФ указывает на то, что у Комиссии рынка финансов и капитала нет специфических указаний в отношении переориентации бизнес-моделей, поэтому подход банков к снижению рисков является различным.

В конце августа Латвия должна подать свой доклад, который будет рассмотрен на пленарной сессии "Moneyval" в Страсбурге в декабре. Латвия попросит повысить оценку по десяти пунктам, по которым было признано, что международные требования выполняются частично.

В выполнении рекомендаций "Moneyval" у Латвии достаточно хороший прогресс во внесении изменений в нормативные акты, но вопрос в том, как будет оценено воплощение в жизнь этих рекомендаций, хотя субъективно есть ощущение, что прогресс достаточен, заявила агентству LETA начальник Службы финансовой разведки Илзе Знотиня.

По словам Знотини, сама она присутствовала на пленарных сессиях уже трижды и видела, что ни одной из стран, даже тем, которые не находятся в режиме усиленного надзора, не удается достичь улучшения всех оценок. Могут быть изменены критерии, государства не успевают все сделать, возможна нехватка политической воли и другие причины, рассказала она.

Латвия внесла поправки во все необходимые нормативные акты, но беспокойство вызывает второй блок - их внедрение.

"Тут самооценка иногда может быть иллюзорной. Самим нам кажется, что сделано много, и я не могу сказать, что кто-то занимался имитацией деятельности. Мое ощущение хорошее, и это не работа на одну ночь. Другие страны делали это несколько лет, а мы были обязаны сделать это за очень короткий срок, и сделано действительно много", - сказала Знотиня.

Она признала, что самые большие сложности по-прежнему связаны с уголовными процессами, банковским надзором. "Это сложные вопросы, за которые придется бороться тяжелее всего", - сказала Знотиня.

Как сообщалось ранее, в 2018 году Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval ввел для Латвии режим усиленного контроля.