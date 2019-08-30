На остров Лесбос в течение часа прибыли сотни нелегальных мигрантов

Береговая охрана Греции сообщила, что в четверг примерно в течение часа острова Лесбос достигли 13 резиновых лодок, на которых находились 546 человек. Еще 32 человека были спасены из других лодок и доставлены на берег.

В свою очередь в двух отдельных инцидентах в море недалеко от острова Коса и Александропулоса были спасены 65 нелегальных мигрантов.

Каждую неделю сотни беженцев пытаются попасть из Турции в Грецию, несмотря на договор Евросоюза с Турцией об ограничении потока мигрантов.

Число достигших в четверг территории Греции нелегальных мигрантов - наибольшее с 2016 года, когда договор между ЕС и Турцией вступил в силу.

Этот договор привел к огромному скоплению мигрантов на островах Эгейского моря, где мигрантов размещают в переполненных лагерях и тяжелых условиях. С островов на континентальную часть Греции перевозят только людей в возрасте, детей и серьезно больных людей.