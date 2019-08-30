Полиция "накрыла" в Вецмилгрависе нелегальную заправку

В четверг и в ночь на пятницу Госполиция провела тщательно спланированные обыски на нелегальной автозаправочной станции в Вецмилгрависе. Всего было констатировано и изъято примерно 2000 литров нелегального топлива, на месте происшествия задержан и владелец "точки". Таким образом Госполиция остановила и предотвратила преступные деяния, приводящие к потерям в госбюджете.
Так, сотрудники зиемельского участка Госполиции управления Рижского региона получили информацию о том, что в на производственной территории в Вецмилгрависе вместе с другой хозяйственной деятельностью осуществляется нелегальная торговля топливом. Реагируая на эту инфрормацию и проведя следственные мероприятия, полицейские получили подтверждение этой информации.
29 августа стражи порядка прибыли по указанному адресу, чтобы провести обыски. Принимая во внимание, что территория большая и охраняемая, к мероприятию был привлечен антитеррористический отряд "Омега", а также полицейские батальона спецзадач. Участие принимало и управление Криминальной полиции Рижского региона.
Полицейские проникли на производственную территорию, где именно в тот момент проходила заправка топливом автомобиля клиента. Кроме того, на территории находился и владелец "точки", которые не смог подтвердить законное происхождение топлива. Мужчина 1968 года рождения был задержан. Ранее он уже был административно наказан за нелегальный оборот дизельного топлива.
В четверг и в ночь на пятницу стражи порядка провели девять санкционированных обысков в помещениях этой территории. В ходе обысков было обнаружено и изъято примерно 2000 литров нелегального дизельного топлива, пять насосов и автомобиль.
По факту незаконного хранения и реализации продуктов в значительном объеме начат уголовный процесс. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до одного года или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.