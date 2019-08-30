Полиция "накрыла" в Вецмилгрависе нелегальную заправку

Так, сотрудники зиемельского участка Госполиции управления Рижского региона получили информацию о том, что в на производственной территории в Вецмилгрависе вместе с другой хозяйственной деятельностью осуществляется нелегальная торговля топливом. Реагируая на эту инфрормацию и проведя следственные мероприятия, полицейские получили подтверждение этой информации.

29 августа стражи порядка прибыли по указанному адресу, чтобы провести обыски. Принимая во внимание, что территория большая и охраняемая, к мероприятию был привлечен антитеррористический отряд "Омега", а также полицейские батальона спецзадач. Участие принимало и управление Криминальной полиции Рижского региона.

ФОТО: Valsts policija

Полицейские проникли на производственную территорию, где именно в тот момент проходила заправка топливом автомобиля клиента. Кроме того, на территории находился и владелец "точки", которые не смог подтвердить законное происхождение топлива. Мужчина 1968 года рождения был задержан. Ранее он уже был административно наказан за нелегальный оборот дизельного топлива.

В четверг и в ночь на пятницу стражи порядка провели девять санкционированных обысков в помещениях этой территории. В ходе обысков было обнаружено и изъято примерно 2000 литров нелегального дизельного топлива, пять насосов и автомобиль.

ФОТО: Valsts policija