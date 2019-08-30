Тренер об Индрашисе: Не надо спать на льду

"Пока не знаю, какое звено останется лишним на игру с "Торпедо". Вдруг опять какая-нибудь травма на тренировке будет. У нас же друг другу сотрясения организуют на тренировках. Никаких санкций к Бойкову мы не применяли. А зачем? Это игровой момент. Не надо спать, Индрашис, чего он там расслабился? Отдал пас и расслабился, в этот момент его и ударили. Он выпал на 10 дней после этого", - заявил "Чемпионату" Крикунов.