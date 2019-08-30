Тренер об Индрашисе: Не надо спать на льду

Один из лидеров московского "Динамо" Микс Индрашис на тренировке получил травму, в результате чего в подготовительном цикле к новому сезону КХЛ пропустил несколько игр. Главный тренер клуба Владимир Крикунов указал, что на тренировках не нужно расслабляться, и тогда все будет в порядке.
"Пока не знаю, какое звено останется лишним на игру с "Торпедо". Вдруг опять какая-нибудь травма на тренировке будет. У нас же друг другу сотрясения организуют на тренировках. Никаких санкций к Бойкову мы не применяли. А зачем? Это игровой момент. Не надо спать, Индрашис, чего он там расслабился? Отдал пас и расслабился, в этот момент его и ударили. Он выпал на 10 дней после этого", - заявил "Чемпионату" Крикунов.
Впрочем, позднее он сообщил, что Индрашис уже готов играть: "Муранов у нас не восстановится к первой игре, вывих у него. Брюквин и Индрашис уже готовы играть, Ерёменко начал тренироваться, но там 30 дней необходимо на полное восстановление".
Первый матч сезона московское "Динамо" проведет 2 сентября против нижегородского "Торпедо".
28-летний Индрашис в прошлом сезоне в рядах московского "Динамо" в 55 матчах регулярного сезона забросил 15 шайб и отдал 16 результативных передач. В свою очередь в розыгрыше Кубка Гагарина в 11 матчах на его счета одна шайба и четыре передачи.