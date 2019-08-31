Кто там на днях раскритиковал ноги Пугачевой? Сейчас вы замолчите, нет - вы ахнете!
Звезда российской эстрады Алла Пугачева по-прежнему наслаждается морем, солнцем, свежим воздухом, приятными моментами семейного счастья и общением с друзьями в Юрмале. Один из недавных снимков 70-летней Примадонны, как известно, вызвал шквал критики в соцсетях. Однако последние фото, которыми поделился в своем Instagram-аккаунте ее супруг, на наш взгляд, должны заставить замолчать даже самых рьяных недоброжелателей.
Максим Галкин разместил накануне в Сети несколько фотографий, сделанных перед вечеринкой с друзьями в Юрмале, на которую они с женой были приглашены. Звездная пара оделась на контрасте:
шоумен предпочел светлые брюки и футболку, а Алла Борисовна облачилась в черное платье с открытыми плечами и невероятно эффектным низом - мини под прозрачным фатином.
Образ Примадонны дополнили серебристые балетки на низком каблуке, неброский макияж и стильное ожерелье.
"Идем поздравлять друга с днем рождения. Пойдем - гульнем", - так подписал Максим подборку солнечных кадров, на которых его супруга выглядит просто восхитительно.
Ну что теперь скажете, злые языки?
Галерея: Алла Пугачева и Максим Галкин приехали в концертный зал "Дзинтари"
Галерея: Алла Пугачева