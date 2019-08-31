Кто там на днях раскритиковал ноги Пугачевой? Сейчас вы замолчите, нет - вы ахнете!

Звезда российской эстрады Алла Пугачева по-прежнему наслаждается морем, солнцем, свежим воздухом, приятными моментами семейного счастья и общением с друзьями в Юрмале. Один из недавных снимков 70-летней Примадонны, как известно, вызвал шквал критики в соцсетях. Однако последние фото, которыми поделился в своем Instagram-аккаунте ее супруг, на наш взгляд, должны заставить замолчать даже самых рьяных недоброжелателей.