Сб, 31.08.2019
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  • Кто там на днях раскритиковал ноги Пугачевой? Сейчас вы замолчите, нет - вы ахнете!

Кто там на днях раскритиковал ноги Пугачевой? Сейчас вы замолчите, нет - вы ахнете!
Браво, Алла!

ФОТО: скриншот instagram.com/alla_pugacheva_forum

Звезда российской эстрады Алла Пугачева по-прежнему наслаждается морем, солнцем, свежим воздухом, приятными моментами семейного счастья и общением с друзьями в Юрмале. Один из недавных снимков 70-летней Примадонны, как известно, вызвал шквал критики в соцсетях.  Однако последние фото, которыми поделился в своем Instagram-аккаунте ее супруг, на наш взгляд, должны заставить замолчать даже самых рьяных недоброжелателей.

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Максим Галкин разместил накануне в Сети несколько фотографий, сделанных перед вечеринкой с друзьями в Юрмале, на которую они с женой были приглашены. Звездная пара оделась на контрасте:

шоумен предпочел светлые брюки и футболку,  а Алла Борисовна облачилась в черное платье с открытыми плечами и невероятно эффектным низом - мини под прозрачным фатином.

Образ Примадонны дополнили серебристые балетки на низком каблуке, неброский макияж и стильное ожерелье.

"Идем поздравлять друга с днем рождения. Пойдем - гульнем", - так подписал Максим подборку солнечных кадров, на которых его супруга выглядит просто восхитительно.

Ну что теперь скажете, злые языки?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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