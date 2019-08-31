Сб, 31.08.2019
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Авария на острове Доле: микроавтобус врезался в дерево, пострадал человек

Авария. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

18 августа после обеда на острове Доле попал в аварию красный микроавтобус. В настоящее время в Госполиции начато уголовное дело, и стражи правопорядка ищет людей, которые стали очевидцами ДТП напротив дома Līvu, так как сообщается, что в аварии пострадала женщина. Об этом сообщает программа Degpunktā.

Около 17:00 сотрудники службы неотложной медицинской помощи (СНМП) сообщили полицейским о ДТП на острове Доле. Врачи, ехавшие в больницу, по пути увидели красный микроавтобус, который врезался в дерево и вокруг него сидели несколько человек, сообщает передача. 

Поскольку сотрудники правоохранительных органов не встретили водителя на месте происшествия, позднее автомобиль был доставлен на стоянку полиции, и коллеги уладили все необходимые формальности, связанные с инцидентом.

После наступления темноты, полицейские получили ещё один вызов в тот же район острова Доле.

Поскольку мужчина после явно длительной вечеринки не мог ориентироваться и в таком состоянии представлял реальную угрозу своему здоровью и жизни, сотрудники правоохранительных органов решили, что пьяный должен будет отправиться с ними в Ригу. Там день закончился для него в ночном приюте, рассказывает программа.

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