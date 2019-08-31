Авария на острове Доле: микроавтобус врезался в дерево, пострадал человек

Около 17:00 сотрудники службы неотложной медицинской помощи (СНМП) сообщили полицейским о ДТП на острове Доле. Врачи, ехавшие в больницу, по пути увидели красный микроавтобус, который врезался в дерево и вокруг него сидели несколько человек, сообщает передача.

Поскольку сотрудники правоохранительных органов не встретили водителя на месте происшествия, позднее автомобиль был доставлен на стоянку полиции, и коллеги уладили все необходимые формальности, связанные с инцидентом.

После наступления темноты, полицейские получили ещё один вызов в тот же район острова Доле.