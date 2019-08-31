Однорукий боец дебютировал в Bellator с победы удушающим приемом

Ник Ньюэлл долгое время горел желанием попасть в UFC, однако глава компании номер один в мире Дэна Уайт никак не хотел давать шанс инвалиду без одной руки. Он считал, что устраивать бои между спортсменом без одной конечности и его абсолютно здоровыми коллегами — неэтично по отношению к обеим сторонам.

Год назад Ник был близок к подписанию в UFC. На реалити-шоу Dana White's Contender Series состоялся решающий бой с Алексом Муньозом. Однорукий спортсмен проиграл — и бой, и контракт с абсолютным бойцовским чемпионатом. Этот проигрыш был вторым в карьере Ньюэлла. Первое поражение произошло в 2014-м, когда он уступил тогдашнему чемпиону WSOF (World Series Of Fighting, ныне Professional Fighting League) Джастину Гэтжи. Хотя на тот момент в его копилке уже было 16 побед, 13 из которых стали досрочными. Как отмечает sports.ru, этот бой был самым сложным в карьере Ника. Нынешний боец UFC бил Ньюэлла два раунда, пока судья не остановил поединок.

"Если вы 100 раз меня спросите, хочу ли я реванш с Гэтжи, то я 100 раз отвечу – да", – приводит Sports.ru слова Ньюэлла.

Ньюэлла долгое время огорчал отказ Уайта подписать с ним договор — хотя бы на пробный бой. Однако в настоящее время он является боец Bellator, второй организации в мире, помаленьку приближающейся к UFC.

Сам спортсмен рассказывал, что в начале своей спортивной карьеры ему было сложно найти соперника и некоторые бойцы сбегали прямо перед взвешиванием, после того, как узнавали с кем им нужно будет драться.

Это изменилось, когда в 2011 году Ник подписал контракт с Xtreme Fighting Championships. Первый бой однорукого спортсмена в промоушене стал очень популярным. Поединок с Денисом Эрнандесом собрал больше всего просмотров на телеканале HDNet, однако этот бой не являлся главным поединком вечера. Тогда Ньюэлл победил скручиванием пятки.

Тогда и поменялось отношение к бойцу, соперники окрестили его Одноруким бандитом.

На прошедшем Bellator 225 состоялся поединок Ника с Кори Браунингом, который уже провёл шесть профессиональных боёв, в четырёх из которых он одержал победу. В бою с американцем в первом раунде Ник провёл треугольник руками, так называемый ручной треугольник.

До недавней встречи со своим самым необычным соперником Браунинг вёл серию из двух успешных выступлений в лиге номер два.

Интересно, что однорукий боец 11 из 13 досрочных побед одержал удушающими приёмами.

Сам же однорукий спортсмен понимает, что к нему приковано много внимания именно из-за его особенности, однако сам не придает этому значения.