Сб, 31.08.2019
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В Риге на пешеходном переходе автомобиль насмерть сбил женщину

Пешеходный переход

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Около полуночи в Риге водитель автомобиля VW Touareg на пешеходном переходе сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Личность погибшей пока не установлена.

ДТП произошло в 23.53 на улице Парадес в Риге. Водитель автомобиля также пострадал в результате происшествия и был доставлен в медицинское учреждение. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В целом за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 134 ДТП, пострадали 20 человек, один погиб.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 499 протоколов об административном правонарушении, в том числе 213 за превышение скорости, два - за агрессивную езду, 11 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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