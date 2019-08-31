В Риге на пешеходном переходе автомобиль насмерть сбил женщину

Около полуночи в Риге водитель автомобиля VW Touareg на пешеходном переходе сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Личность погибшей пока не установлена.
ДТП произошло в 23.53 на улице Парадес в Риге. Водитель автомобиля также пострадал в результате происшествия и был доставлен в медицинское учреждение. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
В целом за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 134 ДТП, пострадали 20 человек, один погиб.
За различные нарушения правил дорожного движения составлено 499 протоколов об административном правонарушении, в том числе 213 за превышение скорости, два - за агрессивную езду, 11 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.