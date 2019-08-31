В Риге на пешеходном переходе автомобиль насмерть сбил женщину

Личность погибшей пока не установлена.

ДТП произошло в 23.53 на улице Парадес в Риге. Водитель автомобиля также пострадал в результате происшествия и был доставлен в медицинское учреждение. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В целом за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 134 ДТП, пострадали 20 человек, один погиб.