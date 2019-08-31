СМИ: российские спецслужбы причастны к убийству чеченца в Берлине

Издание Süddeutsche Zeitung утверждает, что убитый в Берлине мужчина в своё время жил в Грузии и был полевым командиром во время второй чеченской войны. Сначала он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже - Аслана Масхадова. Под его командованием находилось 60 бойцов. В России Зелимхан был объявлен в розыск еще в 2002 году по подозрению в терроризме. В 2008 году Зелимхан смог собрать около 200 добровольцев из Панкисского ущелья для участия в боевых действиях на стороне Грузии против России на территории Южной Осетии, но, согласно данным Маса, сам в боях не участвовал.

Газета Bild со ссылкой на одного из пяти детей Зелимхана, пишет, что мужчина ранее уже пережил четыре покушения, последнее из которых состоялось в 2015 году в Тбилиси, когда в него несколько раз стреляли. После этого он через Украину отправился в Германию, где изначально не получил политического убежища, однако позднее Зелимхан оспорил отказ в суде.

В минус! В Берлине был убит бывший грузино-чеченский боевик Зелимхан Хангошвили. Неизвестный на велосипеде застрелил его, когда тот направлялся в мечеть. Хангошвили участвовал в боевых действиях против федеральных войск на Кавказе pic.twitter.com/NqsUuPIPQO — Алексей Сотник (@somsok5412) August 27, 2019

The Insider, Bellingcat и Der Spiegel заявляют, что выданный на имя "Соколова" (предполагаемого убийцы) паспорт не имел биометрических данных, хотя Россия выдает такие паспорта по умолчанию с 2009 года. Паспорт, который был предъявлен "Соколовым", ему выдали только лишь за 11 дней до заполнения заявки на визу. Как сообщается, такого человека не существует в списке зарегистрированных жителей в Альпийском переулке. Человека, чье имя, место и дата рождения соответствовали бы данным, которые указаны в паспорте и визовой заявке "Вадима Соколова", нет ни в одной из доступных баз данных граждан России, имеющихся в распоряжении расследователей. Всё это может служить доказательством того, что "Соколов" является сотрудником российских спецслужб, иначе ему бы не дали бы выехать из страны.

Портал "Медуза" со ссылкой на несколько изданий пишет, что подозреваемый приехал в Берлин на поезде из Парижа за несколько дней до убийства Хангошвили. При подаче документов "Соколов", у которого в паспорте в качестве места рождения был указан Иркутск, написал адрес в Санкт-Петербурге, которого не существует.

Working with @SPIEGEL_English and @the_ins_ru we've discovered the suspected assassin of a Georgian citizen living in Germany travelled to France, then Germany, on a fake identity, increasing the likelihood this was a Russian government backed operation. https://t.co/lrEWyEtSMn — Bellingcat (@bellingcat) August 30, 2019