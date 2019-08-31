Сб, 31.08.2019
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В минувшие сутки горели заброшенные здания в Риге и Валкской волости

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу произошли пожары в двух заброшенных зданиях в Риге и Валкской волости, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

В 18.13 был получен вызов на ул. Ренцену в Риге, где горело заброшенное одноэтажное здание площадью 120 кв. м. Пожар был ликвидирован в 21.35.

В 1.49 был получен вызов в Валкский край, где горело заброшенное одноэтажное здание площадью 140 кв. м. Пожар был ликвидирован в 4.49.

В целом за прошедшие сутки в VUGD поступило 56 вызовов, в том числе 27 на пожары, 15 - на спасательные работы, а 14 вызовов были ложными. Люди в результате пожаров не пострадали.

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