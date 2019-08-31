Сб, 31.08.2019
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В Москве началось шествие против политических репрессий
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ФОТО: Reuters/ScanPix

В Москве на Чистых прудах началось несанкционированное шествие против политических репрессий, сообщает портал "Медуза".

В шествии также принимают участие люди, которые выступают в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.

Участники акции выкрикивают "Свободу сёстрам Хачатурян" и "Свободу политзаключенным".

Прямая трансляция "МБХ медиа": 

Согласно оценке журналиста "Медузы", в шествии принимают участие несколько тысяч человек.

Правительство Москвы ранее неоднократно отказалось согласовать марш в поддержку сестёр Хачатурян ("Марш сестер").

"Дождь" передаёт, что на Пушкинской площади произошла потасовка. Предположительно, активист вырвал плакат в поддержку сестёр Хачатурян у правозащитника Михаила Кригера, в результате чего между ними завязалась драка. 

В Петербурге полиция задержала на акции протеста в поддержку московских протестов троих человек, сообщает портал"Медуза".

Был задержан мужчина, пытавшийся отобрать плакат у участников протеста, активистку, у которой не было с собой документов, а также журналиста телеканала "78". Последнего быстро отпустили.

Акция протеста в Петербурге, по заявлению ее организаторов, будет длиться до 10 утра 1 сентября.

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