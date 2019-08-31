В Москве началось шествие против политических репрессий

В шествии также принимают участие люди, которые выступают в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.

Участники акции выкрикивают "Свободу сёстрам Хачатурян" и "Свободу политзаключенным".

Прямая трансляция "МБХ медиа":

Согласно оценке журналиста "Медузы", в шествии принимают участие несколько тысяч человек.

Правительство Москвы ранее неоднократно отказалось согласовать марш в поддержку сестёр Хачатурян ("Марш сестер").

"Дождь" передаёт, что на Пушкинской площади произошла потасовка. Предположительно, активист вырвал плакат в поддержку сестёр Хачатурян у правозащитника Михаила Кригера, в результате чего между ними завязалась драка.

Мужчина в белой футболке вырвал плакат в поддержку сестер Хачатурян. Завязалась короткая драка



Видео: Кристина Сафонова / «Медуза» pic.twitter.com/sR8VcyQOmD — Meduza (@meduzaproject) 31 августа 2019 г.

В Петербурге полиция задержала на акции протеста в поддержку московских протестов троих человек, сообщает портал"Медуза".

Был задержан мужчина, пытавшийся отобрать плакат у участников протеста, активистку, у которой не было с собой документов, а также журналиста телеканала "78". Последнего быстро отпустили.