В Москве началось шествие против политических репрессий
В Москве на Чистых прудах началось несанкционированное шествие против политических репрессий, сообщает портал "Медуза".
В шествии также принимают участие люди, которые выступают в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
Участники акции выкрикивают "Свободу сёстрам Хачатурян" и "Свободу политзаключенным".
Прямая трансляция "МБХ медиа":
Согласно оценке журналиста "Медузы", в шествии принимают участие несколько тысяч человек.
Правительство Москвы ранее неоднократно отказалось согласовать марш в поддержку сестёр Хачатурян ("Марш сестер").
"Дождь" передаёт, что на Пушкинской площади произошла потасовка. Предположительно, активист вырвал плакат в поддержку сестёр Хачатурян у правозащитника Михаила Кригера, в результате чего между ними завязалась драка.
Мужчина в белой футболке вырвал плакат в поддержку сестер Хачатурян. Завязалась короткая драка— Meduza (@meduzaproject) 31 августа 2019 г.
Видео: Кристина Сафонова / «Медуза» pic.twitter.com/sR8VcyQOmD
В Петербурге полиция задержала на акции протеста в поддержку московских протестов троих человек, сообщает портал"Медуза".
Был задержан мужчина, пытавшийся отобрать плакат у участников протеста, активистку, у которой не было с собой документов, а также журналиста телеканала "78". Последнего быстро отпустили.
Акция протеста в Петербурге, по заявлению ее организаторов, будет длиться до 10 утра 1 сентября.