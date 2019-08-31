Сб, 31.08.2019
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В Москве состоялось шествие против политических репрессий
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ФОТО: Reuters/ScanPix

В Москве на Чистых прудах началось несанкционированное шествие против политических репрессий, сообщает портал "Медуза".

В шествии также приняли участие люди, которые выступают в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.

Участники акции выкрикивали "Свободу сёстрам Хачатурян" и "Свободу политзаключенным".

Согласно оценке журналиста "Медузы", в шествии приняли участие несколько тысяч человек, а по данным ГУ МВД участвовало 750 человек. После окончания шествия часть активистов направилась в сторону Кремля, остальные находились на площади.  

На Пушкинской площади возникала потасовка. Активист вырвал плакат в поддержку сестёр Хачатурян у правозащитника Михаила Кригера, в результате чего между ними завязалась драка. Ранее мэрия Москвы несколько раз отказалась согласовать "Марш сестёр".

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, призывавшая людей выйти на шествие, тоже была среди активистов. Она покинула протест на конечной точке, спустившись в метро "Пушкинская".

На шествии также были замечены православные активисты.

Вскоре на площадь подъехали автозаки, а площадь была оцеплена сотрудниками ОМОНа. Через громкоговорители они требовали, чтобы активисты разошлись. Позднее силовики начали уходить.

Как сообщается, не было ни одного задержания.

В Петербурге полиция задержала на акции протеста в поддержку московских протестов троих человек, сообщает портал "Медуза".

Был задержан мужчина, пытавшийся отобрать плакат у участников протеста, активистку, у которой не было с собой документов, а также журналиста телеканала "78". Последнего быстро отпустили.

Акция протеста в Петербурге, по заявлению ее организаторов, будет длиться до 10 утра 1 сентября.

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