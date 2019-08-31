В Москве состоялось шествие против политических репрессий
В Москве на Чистых прудах началось несанкционированное шествие против политических репрессий, сообщает портал "Медуза".
В шествии также приняли участие люди, которые выступают в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
Участники акции выкрикивали "Свободу сёстрам Хачатурян" и "Свободу политзаключенным".
Согласно оценке журналиста "Медузы", в шествии приняли участие несколько тысяч человек, а по данным ГУ МВД участвовало 750 человек. После окончания шествия часть активистов направилась в сторону Кремля, остальные находились на площади.
На Пушкинской площади возникала потасовка. Активист вырвал плакат в поддержку сестёр Хачатурян у правозащитника Михаила Кригера, в результате чего между ними завязалась драка. Ранее мэрия Москвы несколько раз отказалась согласовать "Марш сестёр".
Мужчина в белой футболке вырвал плакат в поддержку сестер Хачатурян. Завязалась короткая драка— Meduza (@meduzaproject) 31 августа 2019 г.
Видео: Кристина Сафонова / «Медуза» pic.twitter.com/sR8VcyQOmD
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, призывавшая людей выйти на шествие, тоже была среди активистов. Она покинула протест на конечной точке, спустившись в метро "Пушкинская".
На шествии также были замечены православные активисты.
На конечной точке маршрута (Пушкинская площадь) происходит странное: сначала, как сообщают СМИ, член движения НОД спровоцировал драку, а наш корреспондент заснял внезапно возникшее православное шествие. pic.twitter.com/n8f3hhIIB7— Snob (@snob_project) 31 августа 2019 г.
Вскоре на площадь подъехали автозаки, а площадь была оцеплена сотрудниками ОМОНа. Через громкоговорители они требовали, чтобы активисты разошлись. Позднее силовики начали уходить.
Как сообщается, не было ни одного задержания.
В Петербурге полиция задержала на акции протеста в поддержку московских протестов троих человек, сообщает портал "Медуза".
Был задержан мужчина, пытавшийся отобрать плакат у участников протеста, активистку, у которой не было с собой документов, а также журналиста телеканала "78". Последнего быстро отпустили.
Акция протеста в Петербурге, по заявлению ее организаторов, будет длиться до 10 утра 1 сентября.