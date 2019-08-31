Сб, 31.08.2019
Когда в каждом здании Петербурга будут стоять такие красивые двери, рамы окон и такие очаровательные дракончики - тогда и поговорим! Когда в Питере научаться водосточные трубы убирать сразу в дождевую канализацию - тогда и поговорим. Российский блогер Илья Варламов в защиту Риги
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Теннис
  • "Ему стоит обратиться к психиатру": российский теннисист показал неприличный жест зрителям

"Ему стоит обратиться к психиатру": российский теннисист показал неприличный жест зрителям
Фото

Даниил Медведев

ФОТО: instagram.com/team_medvedev/

Теннисист из России Даниил Медведев во время матча третьего круга Открытого чемпионата США (US Open) поругался с болельщиками. Об этом в Twitter-аккаунте написал журналист Мэттью Уиллис.

Во время поединка против испанца Фелисиано Лопеса фанаты начали освистывать россиянина, а он показал им средний палец. В комментариях к публикации Уиллиса болельщики сочли поведение Медведева неприемлемым.

"Он заслужил отношение трибун к нему", "Медведеву стоит обратиться к психиатру", "Какой стыд, он вёл себя как ребёнок", — писали пользователи.

После матча российский теннисист обратился к болельщикам и сказал, что одержал победу "благодаря" их энергетике.

"Чем больше вы это делаете, тем больше я побеждаю", — подчеркнул Медведев.

Матч завершился победой Медведева со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ