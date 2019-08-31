"Ему стоит обратиться к психиатру": российский теннисист показал неприличный жест зрителям
Теннисист из России Даниил Медведев во время матча третьего круга Открытого чемпионата США (US Open) поругался с болельщиками. Об этом в Twitter-аккаунте написал журналист Мэттью Уиллис.
Во время поединка против испанца Фелисиано Лопеса фанаты начали освистывать россиянина, а он показал им средний палец. В комментариях к публикации Уиллиса болельщики сочли поведение Медведева неприемлемым.
"Он заслужил отношение трибун к нему", "Медведеву стоит обратиться к психиатру", "Какой стыд, он вёл себя как ребёнок", — писали пользователи.
После матча российский теннисист обратился к болельщикам и сказал, что одержал победу "благодаря" их энергетике.
"Чем больше вы это делаете, тем больше я побеждаю", — подчеркнул Медведев.
Матч завершился победой Медведева со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4.
And now, a very special message from Daniil Medvedev. pic.twitter.com/hlfhhjULCA— Wilfy (@whitelinefervor) 31 августа 2019 г.