Сб, 31.08.2019
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Видео: Киркоров не попал в фонограмму на "Новой волне"

Филипп Киркоров на фестивале «Лайма.Рандеву.Юрмала»

ФОТО: Artūrs Krūmiņš / TVNET

С российским исполнителем Филиппом Киркоровым произошел курьез. Дело в том, что артист не попал под фонограмму во время выступления на "Новой волне" в Сочи. 

Видео произошедшего было снято одним из зрителей и мгновенно распространилось в Сети. 

На ролике, который доступен на канале "Главвред" видно, как Филипп Киркоров исполняет песню "Атлантида" и в один из моментов не успевает поднести микрофон к рту, хотя его голос уже звучит. 

Ролик уже посмотрело почти 74 тысячи человек. 

Кроме того, под видео оставлено 47 комментариев. Большинство из них посвящены критике артиста и возмущения по поводу того, что кто-то может ходить на подобные концерты.

Напомним, ранее Киркоров нецензурно выразился в адрес организаторов "Новой волны".

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