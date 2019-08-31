Видео: Киркоров не попал в фонограмму на "Новой волне"

С российским исполнителем Филиппом Киркоровым произошел курьез. Дело в том, что артист не попал под фонограмму во время выступления на "Новой волне" в Сочи.
Видео произошедшего было снято одним из зрителей и мгновенно распространилось в Сети.
На ролике, который доступен на канале "Главвред" видно, как Филипп Киркоров исполняет песню "Атлантида" и в один из моментов не успевает поднести микрофон к рту, хотя его голос уже звучит.
Ролик уже посмотрело почти 74 тысячи человек.
Кроме того, под видео оставлено 47 комментариев. Большинство из них посвящены критике артиста и возмущения по поводу того, что кто-то может ходить на подобные концерты.
Напомним, ранее Киркоров нецензурно выразился в адрес организаторов "Новой волны".