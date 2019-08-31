Видео: Киркоров не попал в фонограмму на "Новой волне"

Видео произошедшего было снято одним из зрителей и мгновенно распространилось в Сети.

На ролике, который доступен на канале "Главвред" видно, как Филипп Киркоров исполняет песню "Атлантида" и в один из моментов не успевает поднести микрофон к рту, хотя его голос уже звучит.

Ролик уже посмотрело почти 74 тысячи человек.