Гороскоп Василисы Володиной на сентябрь 2019 года
Василиса Володина известна не только как популярная телеведущая, но и как опытный и уважаемый астролог. Ее гороскоп на сентябрь поможет вам обойти стороной все препятствия и стать более удачливыми.
Осенняя пора, мягко говоря, не самое позитивное время для большинства из нас - многих она вгоняет в тоску, вызывая апатию и ощущение беспросветности. Чтобы с этим справиться, советуем заглядывать в гороскопы Василисы Володиной и прислушиваться к ее советам. В частности, вот прогноз астролога на первый осенний месяц - сентябрь.
Овен
В сентябре могут дать о себе знать худшие черты характера Овна. Звезды и планеты сейчас в таком положении, при котором возобновляются негативные привычки, появляется стремление к риску, а также излишняя импульсивность.
Держать себя в руках станет немного сложнее. В конце месяца возможны вспышки ревности, на горизонте могут возникнуть некоторые трудности в сфере финансов.
Звезды и планеты во второй половине сентября расположатся таким образом, что лишние траты грозят проблемами с деньгами. Есть вероятность того, что покупки принесут не удовлетворение, а переживания и плохое настроение.
Телец
У Тельцов в сентябре появится возможность обдумать планы на будущее и правильно выстроить стратегию в любви, в делах и в работе. По выходным желательно фокусироваться на уборке и на хлопотах по дому. Не помешают романтические встречи или флирт.
Тем, кто находится в отношениях, придется больше времени уделять семье и второй половинке. Не нужно отдаляться от любимого человека.
Возможны перепады настроения в начале и в конец месяца, но справиться с ними и поднять настроение помогут любимые дела и необычный отдых в кругу семьи и близких.
В работе Тельцам понадобится чуть больше расчетливости и эгоизма. На них может оказываться давление, справиться с которым будет непросто.
Близнецы
Сентябрь - нелегкое время, когда Близнецам следует быть поближе к дому, к близким людям, друзьям и любимому человеку. Домашнее уединение желательно чередовать с общением, развлечениями, поиском новых друзей, новыми эмоциями.
В общении с людьми Близнецам потребуется чуть больше искренности и доброты.
Неудачи могут подкарауливать тех, кто будет следовать стереотипам. Представителям этого знака потребуется свежий взгляд на жизнь.
Он поможет в поисках новых источников дохода. Полезно будет также сменить обстановку при наличии усталости и апатии - можно обновить гардероб, сделать новую прическу.
Рак
Ракам лучше не выходить за рамки собственной зоны комфорта и не доверять людям, которые этого не заслуживают. В общении с самыми близкими стоит стать более уступчивой и дипломатичной версией себя.
Еще звезды советуют сторониться различных авантюр, чтобы не растерять успех, полученный ранее. Больше всего повезет тем, кто будет предельно осторожен и расчетлив.
В финансовой сфере Ракам следует больше сил прикладывать к защите своих средств, избегая трат и бессмысленных вложений. В сентябре лучше не переступать черту между здравым смыслом и риском. В отношениях с людьми лучше избегать зависти - это чувство максимально отдалит Раков от триумфа.
Лев
У Львов наступают не лучшие времена. Самая большая опасность будет исходить от их отрицательных эмоций, злости и обид.
Представителям этого знака Зодиака потребуется стать чуточку скромнее и добрее к окружающим, так как многие из них могут оказать помощь в трудную минуту.
К сожалению, ближе к концу месяца многие перестанут замечать достоинства Львов, сфокусировавшись на их недостатках. Это лучше оставить без особого внимания. Сентябрь не подходит для смены работы или обстановки, для изменений в целом. Лучше временно все оставить так, как есть, снизить физические и интеллектуальные нагрузки и научиться расслабляться.
Дева
У каждого из нас есть ужасные привычки. Мы боремся с ними всю свою жизнь, но многим так и не удается преуспеть в этом. У Дев будет возможность победить самих себя, стать лучше и свободнее.
На удаче положительно скажутся смена обстановки и имиджа, обновление гардероба, новые знакомства. Влияние космоса будет позитивным, так что лучше не бояться экспериментов.
Несмотря на то, что звезды и планеты станут достаточно созидательными, ждать чуда и сидеть без дела не стоит. Пришла пора взяться за самые сложные проекты и достичь успеха.
Это будет очень продуктивное время, когда получиться с первого раза может абсолютно все. Главное - не отступать и не бояться совершать ошибки.
Весы
Весам звезды советуют держать в порядке рабочее место и дом. Пришло время сделать генеральную уборку и избавиться от всего ненужного. В начале месяца энергетика планет будет не самой позитивной, поэтому Весы лишатся мотивации и сил. Победить апатию, лень и прокрастинацию поможет повышение энергии благодаря подвижности, общению с приятными людьми, своевременному отдыху.
В делах и работе не стоит упускать деталей. Важна будет каждая мелочь и любое слово. Нежелательно перекладывать ответственность на чужие плечи.
Время идеально подходит для решения юридических проблем, а также для обучения. В конце месяца можно взять отпуск, если будет такая возможность. К проблемам стоит относиться философски, без лишних нервов.
Скорпион
Скорпионам звезды советуют заниматься только тем, что они реально хотят делать. Ненавистные дела могут вывести этих людей из строя, а что-то приятное, наоборот, подарит удачу.
В сентябре нет причин, чтобы переживать попусту. Это будет прекрасный месяц для новых начинаний и для долгосрочного планирования, для романтики и поиска второй половинки.
Начало осени сулит представителям этого знака много позитива. Хорошее настроение поможет преуспеть во всех делах, однако не стоит надеяться на волю случая. Нужно брать все в свои руки, не дожидаясь, пока кто-то поможет. Можно с головой окунуться в любовь и романтику либо посвятить себя полностью работе и бизнесу. Выбор только за самими Скорпионами. Звезды подарят им удачу и активируют скрытые возможности.
Стрелец
Стрельцам стоит бросить все свои силы на борьбу с негативными установками, которые мешают им добиваться желаемых целей. Для этого придется избавиться от обид, сомнений и страхов, пойти на примирение с окружающими людьми и с собой. Это поможет нейтрализовать вирусные программы, плотно засевшие в сознании, а также найти новых друзей и единомышленников или даже любовь.
Не стоит доверять лишний раз тем, кто не заслуживает этого. Вселенная будет на стороне тех Стрельцов, которые оперируют фактами и не ждут поощрения со стороны.
В общении с людьми Стрельцам понадобится больше выдержки и спокойствия.
Козерог
Козерогам звезды советуют заняться поиском новых увлечений, потому что старые могут показаться скучными. В сентябре лучше избегать принятия важных решений, общения с мстительными людьми, а также лени. Козероги не склонны к прокрастинации, но в начале осени лучше перестраховаться. Лекарством от бед станет постоянный поиск новой мотивации.
Лидерские качества Козерогов обострятся, поэтому влиять на окружающих станет проще.
У представителей этого знака есть реальная возможность изменить ход событий так, как нужно именно им. Это прекрасное время для продвижения во всех сферах жизни.
Козероги могут обрести любовь, стать успешнее в работе и бизнесе. Можно начинать амбициозные проекты и делать перспективные покупки.
Водолей
Сентябрь может стать весьма стрессовым временем для рожденных под этим знаком людей. Снять стресс и повысить энергетику помогут прогулки на свежем воздухе, уборка дома, общение с приятными людьми, смена обстановки, творческая работа и умеренные покупки.
В сентябре для Водолеев важна каждая мелочь, поэтому им нельзя терять концентрацию и внимательность.
Звезды помогут наладить связь с окружающими. К советам близких стоит относиться особенно внимательно, потому что они будут основаны на искреннем желании помочь.
Полезно будет также прислушиваться к своей интуиции, почаще смотреть в будущее, а не в прошлое.
Рыбы
Проблемы бывают у всех, но Рыбы реагируют на них особенно остро. Звезды обострят чувствительность и эмпатию представителей данного знака, сделав их более сентиментальными.
Пора перестать смотреть в прошлое и искать ответы на вопросы там. Нужно двигаться дальше, занимаясь текущими делами и пытаясь преуспеть в чем-то актуальном.
С самого начала месяца всякие мелочи будут заставлять этих людей нервничать, однако спокойствие и хладнокровие спасут их от фиаско. Рыбам потребуется боевой настрой и желание добиться успеха любой ценой.