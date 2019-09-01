Гороскоп Василисы Володиной на сентябрь 2019 года

Осенняя пора, мягко говоря, не самое позитивное время для большинства из нас - многих она вгоняет в тоску, вызывая апатию и ощущение беспросветности. Чтобы с этим справиться, советуем заглядывать в гороскопы Василисы Володиной и прислушиваться к ее советам. В частности, вот прогноз астролога на первый осенний месяц - сентябрь.

Овен

В сентябре могут дать о себе знать худшие черты характера Овна. Звезды и планеты сейчас в таком положении, при котором возобновляются негативные привычки, появляется стремление к риску, а также излишняя импульсивность.

Держать себя в руках станет немного сложнее. В конце месяца возможны вспышки ревности, на горизонте могут возникнуть некоторые трудности в сфере финансов.

Звезды и планеты во второй половине сентября расположатся таким образом, что лишние траты грозят проблемами с деньгами. Есть вероятность того, что покупки принесут не удовлетворение, а переживания и плохое настроение.

Телец

У Тельцов в сентябре появится возможность обдумать планы на будущее и правильно выстроить стратегию в любви, в делах и в работе. По выходным желательно фокусироваться на уборке и на хлопотах по дому. Не помешают романтические встречи или флирт.

Тем, кто находится в отношениях, придется больше времени уделять семье и второй половинке. Не нужно отдаляться от любимого человека.

Возможны перепады настроения в начале и в конец месяца, но справиться с ними и поднять настроение помогут любимые дела и необычный отдых в кругу семьи и близких.

В работе Тельцам понадобится чуть больше расчетливости и эгоизма. На них может оказываться давление, справиться с которым будет непросто.

Близнецы

Сентябрь - нелегкое время, когда Близнецам следует быть поближе к дому, к близким людям, друзьям и любимому человеку. Домашнее уединение желательно чередовать с общением, развлечениями, поиском новых друзей, новыми эмоциями.

В общении с людьми Близнецам потребуется чуть больше искренности и доброты.

Неудачи могут подкарауливать тех, кто будет следовать стереотипам. Представителям этого знака потребуется свежий взгляд на жизнь.

Он поможет в поисках новых источников дохода. Полезно будет также сменить обстановку при наличии усталости и апатии - можно обновить гардероб, сделать новую прическу.

Рак

Ракам лучше не выходить за рамки собственной зоны комфорта и не доверять людям, которые этого не заслуживают. В общении с самыми близкими стоит стать более уступчивой и дипломатичной версией себя.

Еще звезды советуют сторониться различных авантюр, чтобы не растерять успех, полученный ранее. Больше всего повезет тем, кто будет предельно осторожен и расчетлив.