Сб, 31.08.2019
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Видео: Китаянка отправила в нокаут чемпионку UFC на первой же минуте

ФОТО: SCANPIX

Китаянка Чжан Вэйли одержала победу в бое с бразильянкой Джессикой Андраде на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Шэньчжэне и завоевала пояс чемпионки в минимальном весе. Об этом сообщает lenta.ru.

30-летняя китаянка отправила в нокаут соперницу уже на 42-й секунде поединка. Андраде не смогла защитить титул чемпионки в минимальном весе, а Вэйли стала первым представителем Китая, завоевавшим чемпионский пояс организации.

12 мая Андраде завоевала пояс в бою с американкой Роуз Намаюнас. У бразильянки получилось бросить свою противницу на настил, тем самым нокаутировав её. Победа принесла спортсменке титул чемпионки UFC в минимальном весе.

В активе Вэйли четыре боя и четыре победы под эгидой UFC. Всего китаянка смогла одержать 20 побед в смешанных единоборствах (MMA). Она проиграла только один раз в дебютном бою, решением судей.

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