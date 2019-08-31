Видео: Китаянка отправила в нокаут чемпионку UFC на первой же минуте

😱😱😱HOLYSH*T HOLYSH*T !!!! Weili Zhang knocks out Jessica Andradein the first round to become CHINA's first ever UFC champion 🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳#UFCShenzhen pic.twitter.com/PZxzJhxdUg — MMA India (@MMAIndiaShow) 31 августа 2019 г.

30-летняя китаянка отправила в нокаут соперницу уже на 42-й секунде поединка. Андраде не смогла защитить титул чемпионки в минимальном весе, а Вэйли стала первым представителем Китая, завоевавшим чемпионский пояс организации.

12 мая Андраде завоевала пояс в бою с американкой Роуз Намаюнас. У бразильянки получилось бросить свою противницу на настил, тем самым нокаутировав её. Победа принесла спортсменке титул чемпионки UFC в минимальном весе.