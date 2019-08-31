Видео: Китаянка отправила в нокаут чемпионку UFC на первой же минуте

Китаянка Чжан Вэйли одержала победу в бое с бразильянкой Джессикой Андраде на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Шэньчжэне и завоевала пояс чемпионки в минимальном весе. Об этом сообщает lenta.ru.
😱😱😱HOLYSH*T HOLYSH*T !!!! Weili Zhang knocks out Jessica Andradein the first round to become CHINA's first ever UFC champion 🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳#UFCShenzhen pic.twitter.com/PZxzJhxdUg— MMA India (@MMAIndiaShow) 31 августа 2019 г.
30-летняя китаянка отправила в нокаут соперницу уже на 42-й секунде поединка. Андраде не смогла защитить титул чемпионки в минимальном весе, а Вэйли стала первым представителем Китая, завоевавшим чемпионский пояс организации.
12 мая Андраде завоевала пояс в бою с американкой Роуз Намаюнас. У бразильянки получилось бросить свою противницу на настил, тем самым нокаутировав её. Победа принесла спортсменке титул чемпионки UFC в минимальном весе.
В активе Вэйли четыре боя и четыре победы под эгидой UFC. Всего китаянка смогла одержать 20 побед в смешанных единоборствах (MMA). Она проиграла только один раз в дебютном бою, решением судей.