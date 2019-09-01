Видео: Пугачева и Вайкуле спели дуэтом на вечеринке в Юрмале

Последнее время Максим Галкин регулярно радовал своих подписчиков репортажами из Юрмалы. Это были не только красочные закаты и игры с детьми, но и забавные ролики "Дамы с дюн". Где главными героями юмористических зарисовок становились Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. Две подруги без стеснения шутили про возраст, мужчин и развлечения.

30 августа на своей Instagram-странице Максим Галкин сообщил, что они с супругой собрались на вечер в честь дня рождения друга.

Алла Борисовна нарядилась по-королевски: черное мини-платье с прозрачной юбкой в маленький черный горошек, блестящие босоножки без каблука и пышные локоны. Максим же был, словно принц, весь в белом.

Торжество проходило в ресторане, где собралось много гостей, включая и подругу звезды Лайму Вайкуле.

Пугачева решила спеть для именинника и его друзей песню. Вместе с Лаймой она исполнила композицию "Звездное лето".

Столь символично отмечая, что это лето подходит к концу. Они прохаживались между столиков, а гости их снимали и фотографировали.

Кстати, среди гостей был и Игорь Николаев, который вернулся в эти дни Юрмалу. Именно он разместил в соцсетях это уникальное видео.

"Было, как всегда, душевно и весело! Люблю своих друзей! Спасибо Лайме и Андрею за прекрасный вечер! А я лечу дальше! Сегодня — Питер! (Ужас! Перепутал слова в песне! Почему "с совой"? Откуда взялась сова?)", — написал он.

Поклонники звезд отметили, что это выступление невероятно украсило праздник.