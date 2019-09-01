Видео: Пугачева и Вайкуле спели дуэтом на вечеринке в Юрмале

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным продолжают наслаждаться последними летними днями в Юрмале. Ранее Русский TVNET писал, что звездная чета отправилась на день рождение друга. Как оказалось, банкет прошел столь весело и душевно, что артистка решила спеть дуэтом со своей подругой Лаймой Вайкуле.
Последнее время Максим Галкин регулярно радовал своих подписчиков репортажами из Юрмалы. Это были не только красочные закаты и игры с детьми, но и забавные ролики "Дамы с дюн". Где главными героями юмористических зарисовок становились Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. Две подруги без стеснения шутили про возраст, мужчин и развлечения.
30 августа на своей Instagram-странице Максим Галкин сообщил, что они с супругой собрались на вечер в честь дня рождения друга.
Алла Борисовна нарядилась по-королевски: черное мини-платье с прозрачной юбкой в маленький черный горошек, блестящие босоножки без каблука и пышные локоны. Максим же был, словно принц, весь в белом.
Торжество проходило в ресторане, где собралось много гостей, включая и подругу звезды Лайму Вайкуле.
Пугачева решила спеть для именинника и его друзей песню. Вместе с Лаймой она исполнила композицию "Звездное лето".
Столь символично отмечая, что это лето подходит к концу. Они прохаживались между столиков, а гости их снимали и фотографировали.
Кстати, среди гостей был и Игорь Николаев, который вернулся в эти дни Юрмалу. Именно он разместил в соцсетях это уникальное видео.
"Было, как всегда, душевно и весело! Люблю своих друзей! Спасибо Лайме и Андрею за прекрасный вечер! А я лечу дальше! Сегодня — Питер! (Ужас! Перепутал слова в песне! Почему "с совой"? Откуда взялась сова?)", — написал он.
Поклонники звезд отметили, что это выступление невероятно украсило праздник.
"А мне нравится дружба Лаймы и Аллы", "Дай бог здоровья, нам в 70 быть такими, браво, браво Алла и Лайма", "Алла просто душа и колорит всего", "Какие же вы все милые, клёвые, прикольные и талантливые. Приятно смотреть и слушать", - писали фолловеры.
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ЗАЛЕТЕЛ НА ДЕНЁК В ЮРМАЛУ ПРОВОДИТЬ ЛЕТО С ДРУЗЬЯМИ!)✈️🌊Было, как всегда, душевно и весело!😂Люблю своих друзей!❤️ Спасибо Лайме и Андрею за прекрасный вечер! А я лечу дальше! Сегодня - Питер!✈️ (Ужас! Перепутал слова в песне!😱Почему «с совой»? Откуда взялась сова 🦉?..) #игорьниколаев @laima_vaikule_official @alla_orfey @maxgalkinru #звездноелето #летоахлето #аллапугачева #лаймавайкуле #максимгалкин