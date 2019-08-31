Остапенко не смогла выйти в четвёртый круг US Open

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко проиграла американке Кристи Ан в третьем круге Открытого чемпионата США и закончила выступления на турнире в одиночном разряде.
Матч между теннисистками продолжался 1 час 48 минут и закончился со счётом 6:3, 7:5 в пользу 27-летней американки. За это время Остапенко дважды взяла подачу соперницы, совершила восемь эйсов и 12 двойных ошибок. Кристин Ан, которая занимает 141-ю строчку в мировом рейтинге, сделала четыре брейка, два эйса и трижды ошиблась при подаче. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу Ан.
Несмотря на то, что Остапенко проиграла, для неё этот US Open стал самым успешным в карьере. За выход в третий круг соревнований она заработала 130 рейтинговых очков.
В 1/8 финала Кристи Ан померится силами с бельгийкой Элизе Мертенс (26-е место в мировом рейтинге).
Напомним, что ранее в 1/8 финала US Open не смогла пробиться первая ракетка Латвии Анастасия Севастова. Отметим, что обе латвийские теннисистки продолжают борьбу на US Open в парном разряде.