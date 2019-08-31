Остапенко не смогла выйти в четвёртый круг US Open

Матч между теннисистками продолжался 1 час 48 минут и закончился со счётом 6:3, 7:5 в пользу 27-летней американки. За это время Остапенко дважды взяла подачу соперницы, совершила восемь эйсов и 12 двойных ошибок. Кристин Ан, которая занимает 141-ю строчку в мировом рейтинге, сделала четыре брейка, два эйса и трижды ошиблась при подаче. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу Ан.