Ломаченко победил Кэмпбелла и стал чемпионом мира по трём версиям

Перед боем большинство букмекеров были уверены в том, что украинец без проблем одолеет Кэмпбелла. Коэффициент на победу Ломаченко был 1,04. Эксперты и спортивные журналисты также не сомневались в том, что 31-летний Ломаченко одержит победу. На стороне Кэмпбелла были только трибуны родной Великобритании, которые освистали украинца перед боем.

В первом раунде Ломаченко отдал инциативу сопернику и спокойно присматривался к Кэмпбеллу, не давая попадать по себе. Затем украинец начал наращивать темп, британец начал пропускать - прямым ударом в голову, по корпусу и снова в голову. Британец огрызался, но попадал в защиту.

В четвёртом и пятом раунде Кэмпбелл совсем поплыл - украинец набирал обороты, бил по печени, но британец каким-то чудом держался. В конце пятого раунда, когда Ломаченко включился по полной и нанёс несколько сильных ударов по корпусу, британца спас только гонг, который дал ему шанс выдохнуть.

До какого-то момента казалось, что нокаут Кэмпбелла - это лишь вопрос времени. Но вдруг неожиданно британец взорвался в седьмом раунде и несколько раз попал в соперника. Правда, Ломаченко тут же дал свой ответ.

В целом, нужно отдать должное Кэмпбеллу, которого перед боем называли грушей для битья, "школьником" и лёгкой добычей для Ломаченко - британец продержался все 12 раундов и проиграл только судейским решением.