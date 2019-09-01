Как не обанкротиться, собирая ребенка в школу?

Несколько полезных советов, как сэкономить!

ПРОВЕСТИ РЕВИЗИЮ

Хотите верьте, хотите нет, но, вероятно, у вас уже есть куча разных полезных вещей. В шкафчиках, на полочках, в рюкзаке ребенка, где-то в подвале. В каждом доме есть потайные местечки, в которых зачастую есть много полезного.

Стоит перебрать все свои хранилища и составить список того, что уже есть. И только после этого отправляться в магазин за новыми принадлежностями для школы.

Помимо этого стоит провести ревизию и в гардеробе ребенка: все порванное - выкинуть, просто маленькое - отдать на благотворительность.

После этого появится четкое представление о том, что действительно необходимо докупить!

ОБМЕНЯТЬСЯ ВЕЩАМИ

Можно встретиться с другими родителями, которые провели схожую ревизию, и обменяться тем, что не надо одним, но очень надо другим.

У кого-то, возможно, хранятся кипы белой бумаги, у кого-то различные принадлежности для письма или блокнотики, привезенные с конференций или подаренные коллегами в свое время.

Также стоит поинтересоваться, нет ли у друзей старых учебников от старших детей, которые могут понадобиться вашему младшему чаду.

Такой обмен можно организовать и в одной из множества групп в социальных сетях "отдай, обменяй, купи, продай".

ФОТО: Imago/ScanPix

ПРИТОРМОЗИТЬ С ПОКУПКОЙ НОВОЙ ОДЕЖДЫ

Каждый ребенок хочет новую одежду для первых дней в школе, однако несмотря на скидки в магазинах по случаю 1 сентября, не всегда они так щедры.

Намного выгоднее закупаться в сезонные скидки - на Рождество и летом. Если летом вы все же не успели, покупайте сейчас лишь один комплект одежды на самый первый день школы, с остальным - подождите немного, когда начнутся настоящие скидки и основательные распродажи.

ФОТО: Scanpix

НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ТРАТИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ

Если ребенок говорит, что ему точно необходима дорогая вещь, а не та, что выбрали вы (более дешевую), предложите ему оплатить разницу на заработанное летом или с карманных средств.

Обычно это срабатывает, так как дети быстро понимают, когда тратиться приходится самим - зачастую в такой ситуации им уже и не надо самое дорогое.

НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ "НЕТ"

Отправиться на шопинг вместе с ребенком может быть очень весело, однако в то же время утомительно и дороже, чем планировалось, потому что чадо наверняка захочет более красивые и дорогие тетради, рюкзак, особые джинсы и кучу фломастеров с запахом клубнички.

Перед тем, как отправляться в магазин, предупредите ребенка, что у вас есть конкретные список покупок и ничего лишнего вы покупать не будете.