Осака разгромила 15-летнюю Гауфф. После матча плакали обе

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в 1/8 финала US Open, разгромив 15-летнюю американку Коко Гауфф - 6:3, 6:0. После матча обе теннисистки расплакались во время совместного интервью.
Матч продолжался 1 час 5 минут и за это время Осака, которая является первой ракеткой мира, записала в свой актив шесть брейков, пять эйсов и один раз ошиблась при подаче. 15-летняя Гауфф дважды брала подачу соперницы, сделала два эйса и допустила семь двойных ошибок. Это была их первая очная встреча.
После матча 15-летняя Коко со слезами на глазах выразила благодарность болельщикам на трибунах, которые поддерживали её, а затем передала слово 21-летней Осаке, которая обратилась к членам команды Гауфф, с которыми знакома по тренировочной базе во Флориде, когда Гауфф ещё была ребёнком.
"Вы вырастили невероятную теннисистку", - заявила Наоми Осака и расплакалась уже сама.
В 1/8 финала Осака сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая в третьем круге соревнований обыграла эстонку Анетт Контавейт. Напомним, что Осака является действующей чемпионкой US Open в женском одиночном разряде.
❤️🎾@Naomi_Osaka_ | @CocoGauff#USOpen pic.twitter.com/ouVQenQki6— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2019
We aren't even going to lie. We're all crying. 😭@Naomi_Osaka_ | @CocoGauff | #USOpen pic.twitter.com/ME26VSNyoL— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2019