Вс, 1.09.2019
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Осака разгромила 15-летнюю Гауфф. После матча плакали обе

Наоми Осака и Коко Гауфф

ФОТО: Robert Deutsch/USA Today Sports/Scanpix

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в 1/8 финала US Open, разгромив 15-летнюю американку Коко Гауфф - 6:3, 6:0. После матча обе теннисистки расплакались во время совместного интервью.

Матч продолжался 1 час 5 минут и за это время Осака, которая является первой ракеткой мира, записала в свой актив шесть брейков, пять эйсов и один раз ошиблась при подаче. 15-летняя Гауфф дважды брала подачу соперницы, сделала два эйса и допустила семь двойных ошибок. Это была их первая очная встреча.

После матча 15-летняя Коко со слезами на глазах выразила благодарность болельщикам на трибунах, которые поддерживали её, а затем передала слово 21-летней Осаке, которая обратилась к членам команды Гауфф, с которыми знакома по тренировочной базе во Флориде, когда Гауфф ещё была ребёнком.

"Вы вырастили невероятную теннисистку", - заявила Наоми Осака и расплакалась уже сама.

В 1/8 финала Осака сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая в третьем круге соревнований обыграла эстонку Анетт Контавейт. Напомним, что Осака является действующей чемпионкой US Open в женском одиночном разряде.

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