Осака разгромила 15-летнюю Гауфф. После матча плакали обе

Матч продолжался 1 час 5 минут и за это время Осака, которая является первой ракеткой мира, записала в свой актив шесть брейков, пять эйсов и один раз ошиблась при подаче. 15-летняя Гауфф дважды брала подачу соперницы, сделала два эйса и допустила семь двойных ошибок. Это была их первая очная встреча.

После матча 15-летняя Коко со слезами на глазах выразила благодарность болельщикам на трибунах, которые поддерживали её, а затем передала слово 21-летней Осаке, которая обратилась к членам команды Гауфф, с которыми знакома по тренировочной базе во Флориде, когда Гауфф ещё была ребёнком.

"Вы вырастили невероятную теннисистку", - заявила Наоми Осака и расплакалась уже сама.