"Скорая" повышает цены на платные услуги. Обоснованные вызовы остаются бесплатными

Как пояснили в учреждении, изменения произведены в соответствии с фактическими расходами на сегодняшний день, и они в основном относятся к учреждениям и предприятиям, которым в определенных ситуациях необходимо привлечение медицинских ресурсов NMPD.

NMPD подчеркивает, что данный прейскурант не относится к основной функции службы, заключающейся в предоставлении жителям неотложной медицинской помощи в критических ситуациях.

И впредь вызовы к пациентам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем, будут бесплатными, подчеркнула служба, напомнив, что в дополнение к своей основной функции NMPD имеет право предоставлять платные услуги, например, обеспечивая медицинскую поддержку на массовых мероприятиях.

Одной из платных услуг NMPD является также вызов бригады медиков в ситуациях, когда здоровье и жизнь пациента не находятся под угрозой и медицинскую помощь можно получить амбулаторно, обратившись к семейному врачу, дежурному врачу или специалисту в поликлинике.

В таких случаях служба информирует звонящего об альтернативных способах получения помощи, однако, если он все-таки настаивает на приезде бригады, то NMPD может приехать на этот вызов только в качестве платной услуги, если это позволяет оперативная ситуация.