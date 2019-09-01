Вс, 1.09.2019
Когда я у себя в инстаграме написал, что нахожусь в Риге, все начали фыркать: "как можно после Питера любить Ригу? Рига - помойка! Петербург лучше". Российский блогер Илья Варламов

"Скорая" повышает цены на платные услуги. Обоснованные вызовы остаются бесплатными

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С 1 сентября в среднем на 10% повышаются цены на платные услуги Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), предусматривают ранее одобренные правительством поправки к прейскуранту платных услуг NMPD.

Как пояснили в учреждении, изменения произведены в соответствии с фактическими расходами на сегодняшний день, и они в основном относятся к учреждениям и предприятиям, которым в определенных ситуациях необходимо привлечение медицинских ресурсов NMPD.

NMPD подчеркивает, что данный прейскурант не относится к основной функции службы, заключающейся в предоставлении жителям неотложной медицинской помощи в критических ситуациях.

И впредь вызовы к пациентам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем, будут бесплатными, подчеркнула служба, напомнив, что в дополнение к своей основной функции NMPD имеет право предоставлять платные услуги, например, обеспечивая медицинскую поддержку на массовых мероприятиях.

Одной из платных услуг NMPD является также вызов бригады медиков в ситуациях, когда здоровье и жизнь пациента не находятся под угрозой и медицинскую помощь можно получить амбулаторно, обратившись к семейному врачу, дежурному врачу или специалисту в поликлинике.

В таких случаях служба информирует звонящего об альтернативных способах получения помощи, однако, если он все-таки настаивает на приезде бригады, то NMPD может приехать на этот вызов только в качестве платной услуги, если это позволяет оперативная ситуация.

В соответствии с новым прейскурантом с 1 сентября плата за такую услугу составляет 62,20 евро вместо прежних 56,56 евро.

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