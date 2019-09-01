"Стелька – это не наш план": Зеленский о помощи жены, отношениях с алкоголем и трудностях на посту президента

Предлагаем некоторые моменты интервью!

Зеленский о разговоре с Трампом

"С президентом США надо встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза, сказать, что их интересует в стране, мы скажем – что нам нужно от них.

Мы не будем стоять с протянутой рукой, мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги.

Я понимаю, что нет доверия к правоохранительной системе, но будем над этим работать. Мы должны быть сильной, независимой страной и гордиться ею. И ехать просто сказать: "Пожалуйста, дайте нам немножко денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать" – нет, мы нормальная страна, у нас просто идет война.

Мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди, и не глупее за любую Америку. Поэтому давайте вместе работать", – так ответил Зеленский на вопрос о центральной теме потенциальной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский добавил, что "есть еще вопросы международных отношений, решение вопроса прекращения войны, рассчитываем на их (американцев – Прим.ред.) поддержку, но они откровенно поддерживают".

Напомним, на этих выходных в Варшаве планировалась первая встреча Зеленского с Трампом, но она не состоялась, поскольку президент США отменил поездку в Польшу из-за приближающегося к Флориде урагана "Дориан".

Самый сложный момент за 100 дней президентства

"Наиболее сложный момент, пожалуй, когда было четверо погибших, и после этого я говорил с президентом России", - признался украинский лидер.

Напомним, разговор о гибели четырех украинских военных в Донбассе после установления бессрочного перемирия состоялся 7 августа. Это стало второй беседой между лидерами России и Украины.

По словам Зеленского, он обратился с просьбой "повлиять на ту сторону", чтобы они прекратили "убийства людей". Также он затронул тему возвращения украинских заключенных.

О советах жены

Глава государства Владимир Зеленский признался, что с супругой Еленой советуется по очень сложным вопросам.

"Я советуюсь с ней, скажу открыто. По очень сложным вопросам, потому что у нее очень трезвая мысль. Всегда каждому человеку нужны люди, которые говорят правду.

Не надо быть в теплой ванне, особенно, если ты президент Украины", - отметил он.

Об алкоголе

Отвечая на вопрос, напивался ли Зеленский за эти сто дней, президент Украины сказал:

"Было… Но я на ногах, я предупреждаю – я никогда. Стелька – это не наш план".

Об обещанных "посадках"

"Антикоррупционный суд, которого не было, 5 сентября начинает работать впервые в Украине. Там прошел конкурс, и, мне кажется, сейчас там появятся честные судьи. Это очень важный вопрос был. Далее. У нас появится новый генеральный прокурор (им уже назначен Руслан Рябошапка – Прим. ред.).

Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появится и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется (посадки коррупционеров – Прим.ред.)", – заявил Зеленский на вопрос о борьбе с коррупцией.

О правах нацменьшинств и госязыке

"Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там все должно быть выписано – их язык, их вера", – заявил Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос, будет ли пересмотрен закон об украинском языке, глава государства отметил: