Футбол с Владимиром Ивановым: Прощальный поклон Айегуна и мясорубка в Лиепае

К субботней дуэли в Слоке между "Спартаком" и "Вентспилсом" в рамках 28-го тура первенства "Вирслиги", было приковано повышенное внимание. Несмотря на то, что до финиша чемпионата Латвии остается еще пару месяцев с небольшим, как раз в этом матче во многом и решалась судьба третьего места или же путевки в еврокубки на следующий сезон. Про такие игры говорят еще, что они за шесть очков. И это было где-то недалеко от истины. Хотя, на мой взгляд, встреча "Лиепая" - РФШ получилась более динамичной.
Да-да, самым увлекательным матчем прошедшего тура стала игра в Лиепае, где команда Александра Старкова принимала РФШ. Это была настоящая мясорубка - шесть забитых мячей и девять желтых карточек. После всего происшедшего - 3:1 вели лиепайчане после первого тайма, но затем футболисты РФШ сумели забить два мяча, причем уйти от поражения уже на шестой добавленной литовским арбитром Донатасом Румшасом минуте, становится понятно, почему в августе курземцы прочно завязли в середине турнирной таблицы, почему они давно забыли - что такое победы, и никак не могут совершить рывок.
⏯️ VIDEO: Spēles @LiepajaFK - @RFSDaily (3:3) vārtu guvumi.— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 30, 2019
⚽️ LIE: Amancio Fortes (1'), Jānis Ikaunieks (23', 44')
⚽️ RFS: Darko Lemajic (31', 90' +6'), Davis Ikaunieks (49')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/ZvK4dzZvTF
На фоне матерых игроков РФШ, "Лиепая" смотрелась как-то растерянно, особенно в самые напряженные моменты игры, будто рижанам противостояла какая-то молодежная сборная (в предыдущей игре с "Вентспилсом" было тоже самое - "желто-синие" их просто задавили). "Лиепая" - зеленая команда, явно не окрепшая, как физически, так и психологически. Наверное, это все издержки той политики, которой решили следовать в клубе, делая акцент на собственных молодых воспитанников. Но значит надо считаться и с рисками.
А риски следующие - призовая тройка как несбыточная мечта, а значит и потеря места в еврокубках, если развитие, то долгосрочное, которое подразумевает успех не сейчас, и не в следующем году, а позже. Наверное, поэтому, требовать от "Лиепаи" каких-то подвигов сейчас - бессмысленно. И игра с РФШ - лишнее тому подтверждение.
Хотя, на самом деле, в матче с РФШ для лиепайчан все начиналось отлично. Два удачных добивания, и уже к 23-й минуте хозяева поля были впереди - 2:0. Не смутил лиепайчан ответный гол с пенальти Дарко Лемаича, которому позже суждено будет стать главным героем встречи. Перед перерывом Янис Икауниекс оформил дубль - 3:1. Казалось бы, имея столь комфортное преимущество в два гола, довести игру до победного конца - никакая не утопия. Но в том-то и дело, что у РФШ тоже был на поле свой Икауниекс - Давис, который в самом начале второго тайма вернул интригу. Ну а затем был тот самый отчаянный штурм ворот "Лиепаи", постоянные навесы, шестая добавленная минута и великан Лемаич, который в одиночку продавил всю оборону "Лиепаи", забив свой второй мяч в игре, десятый в сезоне (по этому показателю он на сутки догнал лидера списка бомбардиров Тосина Айегуна из "Вентспилса"), поставив точку в игре ударом головой - 3:3.
Эпизод с третьим забитым мячом был во многом показательным. Надо только поставить рядом Лемаича и опекавшего его Роберта Яунарайса-Январиса. Один выпрыгивает на полтора метра, второй сгибается от испуга, что ли. Вот вам и гол! Да и остальные защитники "Лиепаи" тоже хороши - никто не подстраховал, никто не пришел на помощь. В целом оборона "Лиепаи", как и вратарь Кришьянис Звиедрис, сыграли слабовато. Но парадокс в том, что и РФШ в тот вечер играла плохо. Отсюда и шесть забитых мячей.
В выигрыше, на самом деле, остались только зрители, ставшие свидетелями одной из самых интересных дуэлей нынешнего сезона. А вот тренеры команд навряд ли могут занести эту игру себе в актив. И один, и другой. Наставник идущей на втором месте РФШ Вальдас Дамбраускас понимает ведь, что "Ригу" уже не догнать (отставание восемь баллов - 50 против 42-х, при том, что РФШ провела на два матча больше).
Возвращаясь к игре в Юрмале, то на этот раз тут, увы, обошлось без града голов: в трех предыдущих очных встречах команды на двоих наколотили 14 мячей (в первом круге сильнее был "Вентспилс" - 2:1, во втором "Спартак" взял реванш - 4:3, в третьем была зафиксирована боевая ничья - 2:2). Сейчас все ограничилось одним, когда в середине второго тайма победу гостям принес Тосин Айегун.
⏯️ VIDEO: Noskaties @fkventspils_ vārtu guvumu uzvarā pār @fkspartaks .— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 31, 2019
⚽️ Tosin Aiyegun (61')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/tm2uFDdn7V
С 11 голами он вновь возглавил список бомбардиров. Правда, вскоре стал понятно, что на этом он ставит точку. По словам владельца "Вентспилса" Адлана Шишханова, нигериец провел последнюю игру за команду и отправляется в Швейцарию, где продолжит карьеру в "Цюрихе".
"Вентспилс" закрепляется на третьем месте, вплотную приближаясь РФШ (42 очка против 40, и у "Вентспилса" на одну игру проведено меньше). "Спартаку" же теперь остается отбиваться от наступающей на пятки "Валмиеры" (37 очков против 34-х при игре в запасе у "Валмиеры").
Что касается матча с участием аутсайдеров, который открывал 28-й тур, в частности, "Метты", то столичный клуб, для которого последнее место в турнирной таблице давно стало "родным домом", по-прежнему не оставляет попыток подняться выше. И домашний матч с "Даугавпилсом" - тот самый подходящий случай, которым "студенты" воспользовались на все сто.
Только в четвертой игре "Метта" смогла впервые поразить ворота соперника (до этого были два поражения 0:1 и ничья - 0:0), причем сделала она это в середине второго тайма с пенальти (зачем в своей штрафной площади Давис Цуцурс жестко играл в корпус против худосочного южноафриканца Масангане, которого, кажется, даже сильный порыв ветра в состоянии сбить с ног, непонятно). Но даже одного гола хватило для победы хозяевам поля - 1:0.
Впрочем, "Даугавпилс" сам виноват, что уехал из Риги налегке. Уже в самом начале встречи гости не сумели реализовать 11-метровый. Так что команда Виктора Мороза может пенять сама на себя.
Если на самом верху все понятно, то в подвале таблицы разгораются нешуточные страсти. Команды, которые занимают места с шестого по девятое, разделяют всего шесть очков (у "Лиепаи" - 29 очков, у "Метты" - 23). Плотность - изумительная, за которой болельщик будет наблюдать еще долго, так как впереди небольшой перерыв, вызванный выступлениями национальных сборных, в том числе и Латвии, в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Так что 29-й тур "Вирслиги" начнется лишь 14 сентября.
⚽✅ @FutbolaVirsliga kopvērtējuma tabulā pēc nedēļas nogales spēlēm izmaiņu nav, turklāt @fkventspils_ būtiski pietuvojusies 2. vietā esošajai @RFSDaily ! #Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/vUJTlesYKV— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 1, 2019