Футбол с Владимиром Ивановым: Прощальный поклон Айегуна и мясорубка в Лиепае

Да-да, самым увлекательным матчем прошедшего тура стала игра в Лиепае, где команда Александра Старкова принимала РФШ. Это была настоящая мясорубка - шесть забитых мячей и девять желтых карточек. После всего происшедшего - 3:1 вели лиепайчане после первого тайма, но затем футболисты РФШ сумели забить два мяча, причем уйти от поражения уже на шестой добавленной литовским арбитром Донатасом Румшасом минуте, становится понятно, почему в августе курземцы прочно завязли в середине турнирной таблицы, почему они давно забыли - что такое победы, и никак не могут совершить рывок.

На фоне матерых игроков РФШ, "Лиепая" смотрелась как-то растерянно, особенно в самые напряженные моменты игры, будто рижанам противостояла какая-то молодежная сборная (в предыдущей игре с "Вентспилсом" было тоже самое - "желто-синие" их просто задавили). "Лиепая" - зеленая команда, явно не окрепшая, как физически, так и психологически. Наверное, это все издержки той политики, которой решили следовать в клубе, делая акцент на собственных молодых воспитанников. Но значит надо считаться и с рисками.

А риски следующие - призовая тройка как несбыточная мечта, а значит и потеря места в еврокубках, если развитие, то долгосрочное, которое подразумевает успех не сейчас, и не в следующем году, а позже. Наверное, поэтому, требовать от "Лиепаи" каких-то подвигов сейчас - бессмысленно. И игра с РФШ - лишнее тому подтверждение.

Хотя, на самом деле, в матче с РФШ для лиепайчан все начиналось отлично. Два удачных добивания, и уже к 23-й минуте хозяева поля были впереди - 2:0. Не смутил лиепайчан ответный гол с пенальти Дарко Лемаича, которому позже суждено будет стать главным героем встречи. Перед перерывом Янис Икауниекс оформил дубль - 3:1. Казалось бы, имея столь комфортное преимущество в два гола, довести игру до победного конца - никакая не утопия. Но в том-то и дело, что у РФШ тоже был на поле свой Икауниекс - Давис, который в самом начале второго тайма вернул интригу. Ну а затем был тот самый отчаянный штурм ворот "Лиепаи", постоянные навесы, шестая добавленная минута и великан Лемаич, который в одиночку продавил всю оборону "Лиепаи", забив свой второй мяч в игре, десятый в сезоне (по этому показателю он на сутки догнал лидера списка бомбардиров Тосина Айегуна из "Вентспилса"), поставив точку в игре ударом головой - 3:3.

Дарко Лемаич ФОТО: https://www.facebook.com/fkrfs/