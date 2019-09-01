Ураган "Дориан" усилился до максимальной категории

Скорость ветра в его центре достигает 260 километров в час.

Ожидается, что через к этой ночи ураган достигнет Багамских островов, а к вечеру 2 сентября - побережья Флориды.

Обычно в Атлантике за сезон формируется не более одного урагана пятой категории.

В 2018 году ураган пятой категории Майкл стал причиной гибели 74 человек. Финансовый ущерб от него оценивался в 25 миллиардов долларов, пишет Корреспондент.net.