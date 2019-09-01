Польша объяснила отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Россию не пригласили

Всего для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, проводимых в Польше, прибыло более 250 приглашенных иностранных гостей.

Среди гостей канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Франции Эдуар Филипп и премьер-министр Бельгии и будущий президент Европейского Совета Шарль Мишель, представители Еврокомиссии, а также президент Украины Владимир Зеленский и главы государств и правительств таких стран, как Чехия, Литва, Словакия, Хорватия и Венгрия.

Прибыл в Варшаву и президент Латвии Эгил Левитс.

Как отметил перед визитом Левитс, Вторая мировая война стала трагической страницей в истории Европы, включая Польшу и страны Балтии, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы укреплять мирную и единую Европу.

В списке приглашенных был и президент США Дональд Трамп, однако из-за приближения урагана Дориан к побережью США он отказался приехать.

США представлял на этих памятных мероприятиях вице-президент Майк Пенс.

Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении "духа исторической правды", рассказал радиостанции Maryja замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

"Мы хотим отпраздновать эту трагическую годовщину в духе исторической правды. Россия, что тоже подтверждают последние события, в этом не заинтересована", - привело слова дипломата польской радиостанции РБК.

Он отметил, что на празднование приглашены представители Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдавия и Украина). Россия, по его словам, не фигурирует ни в одном из этих форматов.

Дипломат добавил, что десять лет назад на празднование годовщины начала Второй мировой войны пригласили президента России Владимира Путина, сейчас позвали президента США Дональда Трампа.

Представитель польского МИД назвал такое решение "сменой подхода к историческим вопросам".

Берлин извинился перед поляками за Вторую мировую

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал совершенные немцами военные преступления и преступления против человечности во время Второй мировой войны в Польше.

Об этом он сказал в воскресенье, 1 сентября, во время церемонии памяти жертв Второй мировой войны, которая состоялась в польском городе Велюнь.

"Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь.

Склоняем головы перед польскими жертвами немецкого насильственного господства. И я прошу прощения", - сказал Штайнмайер во время своей речи, процитировало агентство DPA.

Эти слова он произнес на немецком и польском языках.

"Мы никогда не будем забывать. Мы хотим и будем помнить. И принимаем ту ответственность, которую дает нам наша история", - сказал Штайнмайер.