Пн, 2.09.2019
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Севастова и Остапенко в парном разряде прошли в 1/8 финала US Open

Анастасия Севастова и Алена Остапенко

ФОТО: AFP/EPA/Scanpix/TVNET kolāža

Ведущие латвийские теннисистки Алёна Остапенко и Анастасия Севастова в воскресенье, 1 сентября, на US Open в парном разряде пробились в 1/8 финала. 

Посеянные на турнире под 14-ым номером Остапенко и украинка Людмила Киченок с результатом 6:3, 6:4 превзошли румынку Ралуцу Олару и китаянку Чжаоксюан Янг.

В следующем круге противостоять латвийско-украинскому дуэту будут Се Шувэй из Тайвани и Барбора Стрыцова из Чехии.

Тем временем Севастова на пару с Анастасией Павлюченковой из России с 3:6, 6:0, 6:3 превзошли посеянную под седьмым номером пару Хао-Чин Чань и Латишу Чань из Тайвани.

В 1/8 финала они встретятся с китаянками Йин-Йин Дуань и Сайсай Чжен, посеянными под 12 номером. 

За прохождение в 1/8 финала Остапенко и Севастова заработали 240 рейтинговых очков WTA.

Напомним, ранее обе теннисистки остановились в третьем круге US Open в одиночном разряде.

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