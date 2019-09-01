Севастова и Остапенко в парном разряде прошли в 1/8 финала US Open

Посеянные на турнире под 14-ым номером Остапенко и украинка Людмила Киченок с результатом 6:3, 6:4 превзошли румынку Ралуцу Олару и китаянку Чжаоксюан Янг.

В следующем круге противостоять латвийско-украинскому дуэту будут Се Шувэй из Тайвани и Барбора Стрыцова из Чехии.

Тем временем Севастова на пару с Анастасией Павлюченковой из России с 3:6, 6:0, 6:3 превзошли посеянную под седьмым номером пару Хао-Чин Чань и Латишу Чань из Тайвани.

В 1/8 финала они встретятся с китаянками Йин-Йин Дуань и Сайсай Чжен, посеянными под 12 номером.

За прохождение в 1/8 финала Остапенко и Севастова заработали 240 рейтинговых очков WTA.