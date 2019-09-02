Как звезды провели свои выходные: Билан, Брежнева, Каменских и другие

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#материнство За последние 9 месяцев я поняла , что материнство - это про меня. Мне нравится изучать маленького человека, я поглощаю литературу о воспитании также быстро, как китовая акула планктон. Я не теряю возможности покопаться в своём детстве и детстве @vladtopalovofficial , читая и практикуя методы👇🏻👇🏻👇🏻 ✅#ТайнаяОпора , Людмила Петрановская ✅#ЧегоХочетВашМалыш , Трейси Хогг ✅#НепрописныеИстиныВоспитания, Симон Соловейчик ✅#ГлавнаяКнигаОВоспитании, Лариса Суркова ✅#SelfMama Лайфхаки для работающих мам, Людмила Петрановская ✅7 навыков высокоэффективных семей, Стивен Кови ✅#КраснаяТаблетка , Андрей Курпатов ✅лекции «Самостоятельность или вседозволенность», «Больше не могу», Л.Петрановская; «Воспитание без воспитания», Артем Соловейчик ✅ Смотрю программы Доктора Комаровского. Все вышеперечисленное уже за плечами. Эти книги 📖 меня многому учат и облегчают нам жизнь. Я пока не знаю, насколько эффективным будет результат, но в любом случае буду стараться делать нашу семейную жизнь насыщенной и радостной ❤️. Недавно в шоу #Регина+1 затронули тему помощи бабушек в воспитании внуков, и как оно разнится с тем, что происходит в современном мире. Я узнала, что по статистике большинство новоиспечённых матерей ругается со своими мамами из-за «раньше мы пеленали, а вы нет», «раньше давали суп в 3 месяца, а сейчас , дай Бог, в 8 месяцев дадут индейку из банки», «мы качали, а вы не качаете» , «дайте ребенку проораться, и он заснёт» и тд.... Осознав всю степень бедствия , мы с мамой @irina_todorenko ВМЕСТЕ начали читать соответствующую литературу(мама порой читает мне вслух, пока Майкл спит и наоборот 🙈), чтобы избежать каких-либо конфликтов, чтоб работать в команде 💪🏻💪🏻💪🏻 Могу сказать, что мы испробовали много методов укладывание ребёнка, ввода прикорма и тд. Мама прислушивается ко мне, приговаривая: «это твой ребёнок, только ты знаешь, как ему лучше»; а я прислушиваюсь к ней и пользуюсь ее методами воспитания, тк они эффективны , и малыш спокоен. Только работа в команде даст свои плоды, которые удовлетворят ваши желания))) Вы часто прислушиваетесь к родителям в вопросе воспитания? #МамаДочь #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍
Прекрасный @stalic1962 предоставил мне сегодня свою студию для записи ролика. Меня совершенно по беспределу заблокировал фейсбук - не сказав, за какую публикацию, лишив функции дополнительной проверки публиками. Но не испортят нам обедни злые происки врагов. Сталик вмешался и взялся меня опекать. У меня будет YouTube канал теперь.
ЗАЛЕТЕЛ НА ДЕНЁК В ЮРМАЛУ ПРОВОДИТЬ ЛЕТО С ДРУЗЬЯМИ!)✈️🌊Было, как всегда, душевно и весело!😂Люблю своих друзей!❤️ Спасибо Лайме и Андрею за прекрасный вечер! А я лечу дальше! Сегодня - Питер!✈️ (Ужас! Перепутал слова в песне!😱Почему «с совой»? Откуда взялась сова 🦉?..) #игорьниколаев @laima_vaikule_official @alla_orfey @maxgalkinru #звездноелето #летоахлето #аллапугачева #лаймавайкуле #максимгалкин
Отвратительный день. Просто дно. ⠀ Во-первых, с недавних пор я ненавижу осень. Она пришла внезапно, отняла у меня лето нагло. Не хочу! Я не хочу эту осень. ⠀ Во-вторых, Мия сегодня просто отвергает меня. На ровном месте. Не слушается, ведёт себя отвратительно, просто валяется на асфальте щекой и рыдает, без повода. Берёшь на руки - выкручивается и орет сиреной. Отправила ее спать и сама разрыдалась. Ещё и с мамой поссорилась, потому что она очевидно пыталась сгладить острые углы и успокоить меня, говоря «правильные в этой ситуации» вещи, но вообще не соответствующие действительности. Наверное, она хороший друг, но когда знаешь, что это не правда, а только способ успокоить - становится ещё хуже.. ⠀ В-третьих этот адский эпик фейл в Кремле сегодня. Не знаю, вошло оно в эфир или нет, учитывая, что он был прямой. Но я первый раз в жизни решила ради одной песни не брать своего звукорежиссера и спеть с местным. Выхожу на сцену, а у меня в наушниках во всю громкость фигачит смесь аранжировки и того, что говорят за сценой. А вокала нет. То есть поешь вслепую, не слышишь, что. И в наушниках «Срочно воды принесите! Так, кто у нас после Дакоты? Балет готовится за сценой!!!!». Я не выдержала и на половине первого куплета остановила и попросила исправить это. Так и сказала «простите пожалуйста, но у вас технический сбой. Уберите у меня из ушей то что происходит за сценой и сделайте так чтобы я слышала себя или в наушниках, или в напольных мониторах». Потом корила себя, мол это непрофессионально. Но блин, это не моя вина!! Почему из-за технического косяка я должна была хреново спеть и взять на себя ответственность? Это нечестно. Мне многие артисты советуют петь под «концертную фанеру» на таких мероприятиях, но я реально не умею. Значит или вообще больше не петь на сборных концертах, где хреновый звук или заморачиваться ради одной песни делать саундчек, возить свою команду, звукача, техника и т п ⠀ Короче, я очень расстроена сегодня. Хочется закрыться от всех и плакать. Но некогда. ⠀ Чтобы фото соответствовало тому, какое сраное у меня настроение, я даже не буду обрабатывать его. Хочу запомнить момент в полной красе, чтобы когда случатся дни получше, ценить их больше 🤦🏼♀️
Вчера Усолье-Сибирское, сегодня праздничный концерт в Кремле (прямой эфир на @muztv) 🛫🛬 . С Днём знаний, с первым сентября! Готовы к новому учебному году, собрали своих детей или же сами собираетесь? ♥️♥️♥️ Платье @allacouture #савичева #деньзнаний #первоесентября #кремль
Прекрасная @murmadina сделала мне красивейший, сценический макияж для фестиваля «PRO ЛЕТО», который мы сегодня вели в прямом эфире телеканала «Музыка Первого»!🤩 Спасибо моя дорогая, очень приятно было с тобой работать!😘💐 Хотите видеоотчёт с фестиваля?) #ЯнаКошкина #МузыкаПервого