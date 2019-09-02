Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 сентября 2019 года
Василиса Володина - один из самых известных астрологов в России. Ее прогноз на первую неделю сентября поможет вам провести начало этого месяца более продуктивно и стабильно.
Простой первую полноценную неделю сентября назвать сложно, и даже не потому, что это начало осени. Дело в том, что планеты сейчас находятся в небольшом диссонансе, который может привнести нечто негативное в жизнь представителей всех знаков Зодиака. Бояться, что это время станет разрушительным, не стоит. Достаточно лишь следить за знаками Вселенной, предупреждающими об опасности, и за гороскопами Василисы Володиной.
Овен
У Овнов в начале осени может появиться желание поработать с кем-то бок о бок. Это здравая мысль, но представителям данного знака рекомендуется избегать общения и общих дел с жадными людьми. Их поступки и действия могут не только расстроить Овнов, но и вовсе помешать воплощению мечты и благополучному завершению общих задач.
Звезды хотят видеть в этих людях осторожность и предусмотрительность.
Овны очень мудры, но редко пользуются предчувствием и своими знаниями. Пришло время это изменить, потому что интуиция будет обострена уже с понедельника.
Принимать важные решения лучше как можно быстрее, не откладывая их на потом, не занимаясь поисками оправданий.
Телец
Со 2 по 8 сентября у Тельцов начинается небольшой период творческого и интеллектуального застоя. Харизма и обаяние немного спадут, поэтому знакомиться с новыми людьми будет сложнее.
Придется не уповать на одну лишь госпожу удачу, а стремиться к взаимопониманию, к вежливости и быть более уступчивыми, готовыми пойти на компромисс в сложной ситуации. Нужно запрограммировать себя на успешное выполнение всех дел.
С другой стороны, такой расклад станет идеальным для того, чтобы сфокусироваться на простых, но нудных и монотонных задачах.
На выходных можно заняться домашними делами и уборкой, умеренными покупками и поисками новой мотивации. Сентябрь - время, когда Тельцы немного затухают, поэтому авантюры и риски не превозносят их, а заставляют падать и больно ударяться о землю.
Близнецы
У всех бытовых проблем есть свои духовные причины. Все неурядицы, с которыми могут столкнуться Близнецы, будут исходить из их собственной неуверенности. Звезды же повлияют только на их способность к обучению, которая заметно упадет. Новые знания и опыт не будут столь полезными, сколь могли бы быть. Это значит, что
рисковать в ближайшие семь дней не желательно. Лучше сфокусироваться на самых простых делах и обязанностях, которые только можно придумать, вспомнить или найти.
Можно убраться в доме, оплатить счета, провести "инвентаризацию", выбросив все ненужное из дома, очистив тем самым его энергетику. В любовной сфере все будет спокойно, однако Вселенная может внести некоторые позитивные коррективы.
Рак
У Раков эта неделя будет походить на американские горки, потому что в один день все будет получаться, а в другой - проблемы могут навалиться в одночасье без какой-либо на то причины. В подобные периоды времени действовать по ситуации непросто, но у Раков есть все необходимые качества, заложенные в них природой. Они очень предусмотрительны и умны, порой расчетливы.
Некоторые трудности лишь закалят характер. Звезды советуют не терять веры в себя, что бы ни случилось. Это будет проверка на прочность, которую Ракам пройти под силу.
Достаточно лишь вспомнить, что уже удалось пережить в прошлом, чтобы оказаться здесь, в это время и в этом месте.
Лев
У Львов начинается благоприятный период для новых знакомств, романтических свиданий, флирта. У представителей этого знака Зодиака будут все шансы встретить любовь. Завоевать чужое сердце - это далеко не все, что необходимо для счастливого начала отношений. Важно понять, насколько человек действительно близок.
В делах и в бизнесе этим людям предстоит защищать свои доводы, мнение, инвестиции, положение.
Могут появиться новые враги и недоброжелатели, желающие забрать то, что причитается Львам по праву. В вопросах денег идти на компромиссы не стоит.
Звезды хотят, чтобы Львы показали всем свои зубы и когти. Настало время проверки на прочность.
Дева
Девам изменить жизнь к лучшему помогут близкие, друзья, а также правильный настрой. Закон притяжения мыслей - самое важное звено в цепи. Оптимизм, вера в себя, мотивация и целеустремленность - все это потребуется Девам в избытке. В начале сентября нет места зависти, которая разрушает здоровые амбиции и уничтожает любовь к себе. Она обесценивает все, чего уже получилось добиться ранее. Этого допускать нельзя.
Окружающие люди будут ценить скромность и доброту Дев.
Есть те, кто ясно видит их достоинства и сильные стороны. Именно такими людьми и стоит себя окружить представителям данного знака зодиакального круга.
Влияние космоса будет очень мощным и созидательным, но ничего не получается просто так в подобные моменты. Необходимо направлять себя правильно.
Весы
Для этих людей наступит очень неоднозначный период, полный перемен и непонятных случайностей. Вереница проблем начаться может уже с понедельника, но не стоит показывать всем свое негативное настроение. Лучше решать все самостоятельно, без чужой помощи.
Будут для Весов и приятные моменты. Звезды хотят, чтобы рожденные под этим знаком были максимально честными с окружающими людьми, почаще бывали с теми, кто им дорог.
Уединение хорошо для работы, а вот в свободное время лучше навестить близких людей, родителей, попробовать наладить отношения с кем-то, кто этого действительно заслуживает.
Скорпион
У Скорпионов наступает полоса удач во всех сферах жизни. Единственное условие для осуществления всех планов и амбиций - самостоятельность. Не стоит просить помощи у окружающих и надеяться на волю случая. Люди могут быть очень негативными по отношению к Скорпионам из-за зависти и обид, необоснованной злобы. Восстановить энергию после неприятного общения помогут отдых, оптимизм и физическая активность.
Творческая работа выйдет на первый план, поэтому в трудных ситуациях желательно принимать решения быстро и не бояться экспериментировать.
Вполне возможно, что именно на этой неделе Скорпионам удастся встретить свою любовь или найти в себе силы в ней признаться. Тем из них, кто уже в отношениях, тоже повезет. Это время ярких эмоций, которые правят миром.
Стрелец
У Стрельцов все будет хорошо в энергетическом плане, потому что небесные тела сейчас находятся в гармонии друг с другом.
Ожидается, что неделя пройдет довольно быстро, поэтому нужно научиться наслаждаться приятными моментами, немного замирая и замедляя темп жизни.
На выходных полезно заняться уборкой и другими домашними делами. Они расслабят и помогут как следует отдохнуть душой. В будни не желательно закрываться внутри своей зоны комфорта. Необходимо впускать в свою жизнь новых людей, свежие эмоции. Это очень позитивное время, которое лучше посвятить самым важным делам.
Козерог
Всего эксперты выделяют семь основных причин, по которым удача может обходить нас стороной. В этот список стоит добавить сильнейший диссонанс между звездами и планетами, который может наблюдаться в период со 2 по 8 сентября. Вселенная сейчас не хочет, чтобы Козероги рисковали и подвергали себя опасности. Им стоит сфокусировать внимание на простых и понятных делах.
Несмотря на это, лучше не настраивать себя на досрочное поражение в делах, финансах и любви.
Нужно придерживаться плана и не пытаться прыгнуть выше головы. Большие амбиции могут погубить Козерогов и заставить их потерять все надежды на светлое будущее.
Чтобы нейтрализовать некоторые опасности, придется быть предельно внимательными и не упускать мелких деталей.
Водолей
Водолеям стоит идти вперед, навстречу приключениям. Это будет очень яркая и продуктивная неделя. Дополнительный успех обеспечен тем, кто научится управлять своей энергией. Стать позитивнее помогут шопинг, своевременный отдых и новые эмоции.
Некоторые проблемы могут появиться у ленивых представителей этого знака. Времени на безделье и прокрастинацию нет, потому что события могут быть крайне динамичными.
В любви отрицательно могут сказаться ссоры и конфликты, а на работе и в бизнесе крест на успехе грозит поставить эгоизм. Не стоит игнорировать просьбы коллег и партнеров о помощи.
Рыбы
И в любви, и в делах может наблюдаться необратимость событий. Вселенная таким образом переводит жизнь Рыб в новое русло. С первого взгляда это может показаться не совсем позитивным изменением, но это не значит, что в будущем все останется таким же беспросветным.
Все происходящее неслучайно и приведет в обозримом будущем к новым приятным встречам, успеху на работе и в любви.
В амурной сфере желательно полагаться на интуицию. Звезды рекомендуют не вспоминать о прошлом и не ворошить то, что уже было забыто.
Лучше устремить свой взгляд в будущее и не заниматься самоанализом.
Подготовлено по материалам dailyhoro.ru.