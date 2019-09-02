Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 сентября 2019 года

Простой первую полноценную неделю сентября назвать сложно, и даже не потому, что это начало осени. Дело в том, что планеты сейчас находятся в небольшом диссонансе, который может привнести нечто негативное в жизнь представителей всех знаков Зодиака. Бояться, что это время станет разрушительным, не стоит. Достаточно лишь следить за знаками Вселенной, предупреждающими об опасности, и за гороскопами Василисы Володиной.

Овен

У Овнов в начале осени может появиться желание поработать с кем-то бок о бок. Это здравая мысль, но представителям данного знака рекомендуется избегать общения и общих дел с жадными людьми. Их поступки и действия могут не только расстроить Овнов, но и вовсе помешать воплощению мечты и благополучному завершению общих задач.

Звезды хотят видеть в этих людях осторожность и предусмотрительность.

Овны очень мудры, но редко пользуются предчувствием и своими знаниями. Пришло время это изменить, потому что интуиция будет обострена уже с понедельника.

Принимать важные решения лучше как можно быстрее, не откладывая их на потом, не занимаясь поисками оправданий.

Телец

Со 2 по 8 сентября у Тельцов начинается небольшой период творческого и интеллектуального застоя. Харизма и обаяние немного спадут, поэтому знакомиться с новыми людьми будет сложнее.

Придется не уповать на одну лишь госпожу удачу, а стремиться к взаимопониманию, к вежливости и быть более уступчивыми, готовыми пойти на компромисс в сложной ситуации. Нужно запрограммировать себя на успешное выполнение всех дел.

С другой стороны, такой расклад станет идеальным для того, чтобы сфокусироваться на простых, но нудных и монотонных задачах.

На выходных можно заняться домашними делами и уборкой, умеренными покупками и поисками новой мотивации. Сентябрь - время, когда Тельцы немного затухают, поэтому авантюры и риски не превозносят их, а заставляют падать и больно ударяться о землю.

Близнецы

У всех бытовых проблем есть свои духовные причины. Все неурядицы, с которыми могут столкнуться Близнецы, будут исходить из их собственной неуверенности. Звезды же повлияют только на их способность к обучению, которая заметно упадет. Новые знания и опыт не будут столь полезными, сколь могли бы быть. Это значит, что

рисковать в ближайшие семь дней не желательно. Лучше сфокусироваться на самых простых делах и обязанностях, которые только можно придумать, вспомнить или найти.

Можно убраться в доме, оплатить счета, провести "инвентаризацию", выбросив все ненужное из дома, очистив тем самым его энергетику. В любовной сфере все будет спокойно, однако Вселенная может внести некоторые позитивные коррективы.

Рак