Тренды осени - выразительные животные мотивы и искусственный мех

Животные принты в одежде - одна из наиболее актуальных осенних модных тенденций 2019 года. Однако ограничиваться традиционными цветами и гепардовой расцветкой не следует - в мире моды в этом году стильных дам побуждают быть максималистками, отдавая предпочтение все более "громким" и смелым животным принтам, например, ярко-красным или желтым, изумрудно-зеленым, темно-розовым, коралловым или бирюзовым.

Этой осенью латвийских женщин призывают пополнить свой гардероб пальто или платьем с леопардовым принтом, сапогами под кожу питона или блузкой в полоску, как у зебры,

таким образом следуя тенденциям, наблюдающимся в коллекциях многих ведущих Модных домов. Кроме того, не следует забывать, что животные принты смотрятся отлично и на аксессуарах, например, ремнях, шарфах и клатчах.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

"Животные принты привлекают внимание и подходят уверенным в себе дамам. Этой осенью VAN GRAAF призывает женщин быть бесстрашными, выбирая яркие и удивительные животные мотивы для своей одежды, что улучшит настроение не только самой дамы, но и всех окружающих", - подчеркивает руководитель рижского магазина VAN GRAAF Агнесе Масальска, добавляя, что искусственный мех - еще одна актуальная тенденция этого сезона, которую она ждет с неподдельным восторгом.

И действительно - этой осенью такие легкие по текстуре и яркие по цветам перья и мех можно наблюдать практически везде.

Наденьте пальто из искусственного меха поверх роскошного платья slip для действительно впечатляющего выхода. Иными словами, пусть пальто из искусственного меха станет осенью 2019 года характерным элементом вашего гардероба.

Длинное и прямого покроя, смелых цветов или с ярким узором - меховые пальто в этом сезоне - это самая горячая тенденция, будь то черные, белые, коричневые или пальто с каким-то особым мотивом.

Если хотите подчеркнуть свою творческую натуру, отдайте предпочтение красному, пурпурному, неоновому или розовому пальто.

ФОТО: Пресс-фото

Однако этой осенью актуальны не только пальто из искусственного меха. Дополните свой гардероб жилеткой, жакетом или классической верхней одеждой с отделкой из меха.

Выберите и другие элементы гардероба, украшенные мехом или перьями, например, платья с оторочкой из перьев, топы с меховыми вставками или даже джинсы в стиле boyfriend с мехом!

Для поистине утонченных модных дам шляпка в стиле bucket с мехом - абсолютный must have.

Этой осенью, выбирая праздничный наряд, VAN GRAAF рекомендует следить за глобальными модными тенденциями и, как видно по коллекциям многих ведущих Модных домов, отдаться очарованию пурпурного цвета.

Для торжества можно выбрать монотонный наряд, подчеркнув образ аксессуарами лилового цвета. Кроме того, модные коллекции этого сезона сияют золотом: золото в этом сезоне - это новый черный.

Золотистое платье выделится на торжестве, на котором предусмотрен дресс-код black tie, однако для повседневного стиля отдайте предпочтение более обыденному сиянию с эффектом металлик.

Говоря о тенденциях в отношении тканей, в этом сезоне самым стильным выбором является сатин. В моде яркие сатиновые вечерние наряды - в коллекциях Модных домов представлены платья в неоновых оттенках с контрастирующей кружевной отделкой. Выберите платье с ассиметричным вырезом, которое создает ощущение, что его только что надели, подберите в нему сумочку маленького размера – так называемую itty-bitty, и вы не только станете главной модницей сезона, но и заставите многих оглянуться на вас.

ФОТО: Пресс-фото

"Однако не забудьте, что, какими бы ни были актуальные модные тенденции,

ваша личность - это ваша главная ценность на все времена, поэтому не составляйте гардероб согласно последним модным тенденциям только потому, что это сейчас актуально.