Усик назвал имя своего следующего соперника, пошутив над его фамилией

Украинец в интервью YouTube-каналу SecondsOut сообщил, что свой следующий бой он проведёт 12 октября в Чикаго против голландца Тайрона Спонга.

"Мой соперник - Тайрон Спунг. Спанг. Я не знаю. Тайрон Спонг", - с улыбкой на лице ответил Усик.

33-летний Спонг на профессиональном ринге одержал победу во всех 14 поединках. 13 раз он сделала это нокаутом. Боксёр владеет региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в тяжёлом весе. Кроме того, уроженец Суринама Спонг был чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу.

Ранее сообщалось, что Усик свой дебютный бой в супертяжёлом весе проведёт против камерунца Карлоса Такама, но сторонам не удалось договориться. Также был вариант провести бой с россиянином Андреем Федосовым, но украинец отказался из-за того, что не хотел, чтобы спортивное противостояние переходило в политическую плоскость.