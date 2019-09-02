Усик назвал имя своего следующего соперника, пошутив над его фамилией

Украинский боксёр Александр Усик сообщил, что выйдет на ринг 12 октября против голландского боксёра Тайрона Спонга.
Украинец в интервью YouTube-каналу SecondsOut сообщил, что свой следующий бой он проведёт 12 октября в Чикаго против голландца Тайрона Спонга.
"Мой соперник - Тайрон Спунг. Спанг. Я не знаю. Тайрон Спонг", - с улыбкой на лице ответил Усик.
33-летний Спонг на профессиональном ринге одержал победу во всех 14 поединках. 13 раз он сделала это нокаутом. Боксёр владеет региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в тяжёлом весе. Кроме того, уроженец Суринама Спонг был чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу.
Ранее сообщалось, что Усик свой дебютный бой в супертяжёлом весе проведёт против камерунца Карлоса Такама, но сторонам не удалось договориться. Также был вариант провести бой с россиянином Андреем Федосовым, но украинец отказался из-за того, что не хотел, чтобы спортивное противостояние переходило в политическую плоскость.
32-летний Усик провёл 16 поединков в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и одержал победу во всех из них. Украинец является обязательным претендентом на чемпионский пояс WBO, который в данный момент принадлежит мексиканцу Энди Руису.