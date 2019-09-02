Пн, 2.09.2019
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Топ школ вновь возглавила 1-я Рижская государственная гимназия

Рижская Государственная 1-я гимназия

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Составленный газетой Neatkariga топ школ вновь возглавила 1-я Рижская государственная гимназия, но в лице Инженерной школы РТУ у многолетнего лидера появился серьезный конкурент.

За основу топа Neatkariga взяла результаты централизованных экзаменов в 12-х классах в прошлом учебном году.

Знания выпускников 1-й гимназии по результатам экзаменов были оценены в среднем на 84,4% (в прошлом году - 81,2%) - как по точным, так и по гуманитарным предметам учащиеся этой школы получили очень высокие оценки.

Отличные результаты на экзаменах показали и выпускники Инженерной школы РТУ - 81,2% (в прошлом году - 82,3%).

Второй год подряд третье место в рейтинге школ удалось сохранить 2-й Рижской государственной гимназии.

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