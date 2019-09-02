Составленный газетой Neatkariga топ школ вновь возглавила 1-я Рижская государственная гимназия, но в лице Инженерной школы РТУ у многолетнего лидера появился серьезный конкурент.
За основу топа Neatkariga взяла результаты централизованных экзаменов в 12-х классах в прошлом учебном году.
Знания выпускников 1-й гимназии по результатам экзаменов были оценены в среднем на 84,4% (в прошлом году - 81,2%) - как по точным, так и по гуманитарным предметам учащиеся этой школы получили очень высокие оценки.
Отличные результаты на экзаменах показали и выпускники Инженерной школы РТУ - 81,2% (в прошлом году - 82,3%).
Второй год подряд третье место в рейтинге школ удалось сохранить 2-й Рижской государственной гимназии.