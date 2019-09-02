С 1 января 2020 года в Эстонии вырастет "минималка"

Делегации Центрального союза профсоюзов Эстонии и Союза работодателей в минувший четверг достигли соглашения о том, чтобы в 2020 году повысить минимальную зарплату на 38 евро в месяц, сообщила в понедельник пресс-служба профсоюзов.
Согласно обсуждавшейся программе, минимальная зарплата в Эстонии вырастет с 1 января 2020 года до 578 евро в месяц, то есть до 3,44 евро в час.
По словам председателя Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэпа Петерсона, повышение минимальной заработной платы на 7% позволит снизить недостаточность в оплате труда и сделать небольшой шаг по приближению к средней зарплате, которая в будущем году, по прогнозам, вырастет на 6,4%.
"Профсоюзы из года в год добиваются того, чтобы минимальная зарплата не была ниже средней больше, чем на 40%. Относительно нетто-зарплаты это к сегодняшнему дню достигнуто благодаря внедренной реформе, в сравнении брутто-зарплат есть отставание от цели на несколько десятков евро", - сказал Петерсон, по словам которого минимальная заработная плата в Эстонии - самая высокая в Восточной Европе, однако и цены в Эстонии также одни из самых высоких.
Центральный союз работодателей Эстонии и Центральный союз профсоюзов Эстонии в июне приступили к переговорам по соглашению о государственных минимальных ставках часовой и месячной зарплаты на 2020 год, соглашения планируется достичь не позднее конца сентября.
Сейчас в Эстонии действует минимальная месячная зарплата при работе на полную ставку 540 евро и минимальная часовая зарплата 3,21 евро. Общегосударственную минимальную зарплату согласовывают социальные партнеры - представляющий работодателей Центральный союз работодателей и представляющий работников Центральный союз профсоюзов.