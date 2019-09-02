С 1 января 2020 года в Эстонии вырастет "минималка"

Согласно обсуждавшейся программе, минимальная зарплата в Эстонии вырастет с 1 января 2020 года до 578 евро в месяц, то есть до 3,44 евро в час.

По словам председателя Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэпа Петерсона, повышение минимальной заработной платы на 7% позволит снизить недостаточность в оплате труда и сделать небольшой шаг по приближению к средней зарплате, которая в будущем году, по прогнозам, вырастет на 6,4%.

"Профсоюзы из года в год добиваются того, чтобы минимальная зарплата не была ниже средней больше, чем на 40%. Относительно нетто-зарплаты это к сегодняшнему дню достигнуто благодаря внедренной реформе, в сравнении брутто-зарплат есть отставание от цели на несколько десятков евро", - сказал Петерсон, по словам которого минимальная заработная плата в Эстонии - самая высокая в Восточной Европе, однако и цены в Эстонии также одни из самых высоких.