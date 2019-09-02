В ЛУ и Рижском университете Страдиня в этом году увеличилось количество первокурсников

В новом учебном году в Рижском университете им. Страдиньша (РУС) и Латвийском университете (ЛУ) количество первокурсников увеличилось, а в остальных крупнейших вузах страны сохранилось на уровне предыдущего года, сообщили агентству LETA в высших учебных заведениях.
В РУС в новом академическом году к учебе приступают 2548 новых студентов, что почти на 150 больше, чем в прошлом году. Среди них - 331 иностранный студент из 31 страны, в основном из Германии и стран Скандинавии.
В ЛУ обучение на первом курсе в этом году начнут 4337 студентов по сравнению с 4305 первокурсниками в прошлом году. В целом в вузе в этом году будут учиться 14 358 студентов, в том числе иностранные студенты из 61 страны - больше всего из Германии, Узбекистана, Финляндии, Китая, Италии, Индии и России.
В высшей школе бизнеса "Туриба" учебу начнут свыше 1200 первокурсников, но прием будет продолжаться еще до 27 сентября. В этом вузе также обучаются студенты из других стран - больше всего из Индии, Шри-Ланки, Узбекистана, России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Литвы и Италии.
В Латвийском сельскохозяйственном университете в этом году почти 1200 первокурсников, в том числе в вуз поступило около 60 иностранных студентов, и большинство из них будут изучать ветеринарную медицину.
В Рижском техническом университете в новом учебном году будут учиться почти 14 500 студентов, в том числе на первом курсе - около 4000 местных студентов и почти 1000 иностранных студентов из 80 стран.