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В ЛУ и Рижском университете Страдиня в этом году увеличилось количество первокурсников

Студенты

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В новом учебном году в Рижском университете им. Страдиньша (РУС) и Латвийском университете (ЛУ) количество первокурсников увеличилось, а в остальных крупнейших вузах страны сохранилось на уровне предыдущего года, сообщили агентству LETA в высших учебных заведениях.

В РУС в новом академическом году к учебе приступают 2548 новых студентов, что почти на 150 больше, чем в прошлом году. Среди них - 331 иностранный студент из 31 страны, в основном из Германии и стран Скандинавии.

В ЛУ обучение на первом курсе в этом году начнут 4337 студентов по сравнению с 4305 первокурсниками в прошлом году. В целом в вузе в этом году будут учиться 14 358 студентов, в том числе иностранные студенты из 61 страны - больше всего из Германии, Узбекистана, Финляндии, Китая, Италии, Индии и России.

В высшей школе бизнеса "Туриба" учебу начнут свыше 1200 первокурсников, но прием будет продолжаться еще до 27 сентября. В этом вузе также обучаются студенты из других стран - больше всего из Индии, Шри-Ланки, Узбекистана, России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Литвы и Италии.

В Латвийском сельскохозяйственном университете в этом году почти 1200 первокурсников, в том числе в вуз поступило около 60 иностранных студентов, и большинство из них будут изучать ветеринарную медицину.

В Рижском техническом университете в новом учебном году будут учиться почти 14 500 студентов, в том числе на первом курсе - около 4000 местных студентов и почти 1000 иностранных студентов из 80 стран.

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