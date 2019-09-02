В ЛУ и Рижском университете Страдиня в этом году увеличилось количество первокурсников

В ЛУ обучение на первом курсе в этом году начнут 4337 студентов по сравнению с 4305 первокурсниками в прошлом году. В целом в вузе в этом году будут учиться 14 358 студентов, в том числе иностранные студенты из 61 страны - больше всего из Германии, Узбекистана, Финляндии, Китая, Италии, Индии и России.