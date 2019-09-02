Фото: Джиган с семьей оказался в центре бушующего в США урагана

Женщина отметила, что ураган потрепал семье нервы. В магазинах пришлось сражаться за еду, но им удалось основательно запастись.

"Мы уже 3 дня сражаемся в магазинах за воду, консервы и дошираки", - писала она.

Публикация была сделана накануне и Оксана писала, что пока ничто не предвещает летающих пальм. Она жалеет, что вылет был отменен и они не успели сбежать с острова. Ведь можно было готовиться к школе и гладить форму на 1(2) сентября.

"Если бы мы могли улететь, давно бы уже были дома и наглаживали школьную форму к завтрашнему 1(2) сентября", - подытожила она.

На своей странице в сторис Джиган делится прямыми эфирами и рассказывает о том, что сейчас творится в Майами. Последняя публикация сделана в 13:00 (по латвийскому времени).

ФОТО: https://www.instagram.com/iamgeegun