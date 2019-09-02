Фото: Джиган с семьей оказался в центре бушующего в США урагана

Российский исполнитель Джиган и его жена Оксана Самойлова не могут покинуть Майами. Супрги стараются быть рядом с тремя дочерьми и не выходить лишний раз из дома. Они также рассказали, что основательно запаслись едой и водой. Об этом Оксана написала на своей странице в Instagram.
Женщина отметила, что ураган потрепал семье нервы. В магазинах пришлось сражаться за еду, но им удалось основательно запастись.
"Мы уже 3 дня сражаемся в магазинах за воду, консервы и дошираки", - писала она.
Публикация была сделана накануне и Оксана писала, что пока ничто не предвещает летающих пальм. Она жалеет, что вылет был отменен и они не успели сбежать с острова. Ведь можно было готовиться к школе и гладить форму на 1(2) сентября.
"Если бы мы могли улететь, давно бы уже были дома и наглаживали школьную форму к завтрашнему 1(2) сентября", - подытожила она.
На своей странице в сторис Джиган делится прямыми эфирами и рассказывает о том, что сейчас творится в Майами. Последняя публикация сделана в 13:00 (по латвийскому времени).
Ранее сообщалось, что ураган "Дориан" достиг Багамских островов. Губернаторы трех штатов Америки — Джорджии, Южной Каролины и Флориды — объявили об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов в связи с приближением урагана. Премьер-министр Багам Губерт Миннис заявил, что "мы оказываемся перед испытанием, которого не было еще никогда". По его словам этот ураган "катастрофический".
Ох этот ураган вытрепал нам уже все нервы 🤯наш отдых больше похож на операцию по спасению )😅такое идиотское чувство ждать того не зная чего и понимать что это что-то плохое)))мы уже 3 дня сражаемся в магазинах за воду,консервы и дошираки))😂тут видимо все очень серьезно готовятся к таким мероприятиям ))но и мы не лыком сшить 🤣мы накупили еды столько,что теперь можем год дома сидеть ))😂по последним новостям Дориан сместился подальше от нас и вроде уже не так страшен как предсказывали,хотя вырос из 3 категории в 5👀)но хз))я всё равно боюсь))🙆♀️🌪по идее первые порывы должны придти сегодня после 6 ч вечера))пока что светит солнце ,всё спокойно и ничего не предвещает пальм летающих на уровне 65 этажа)))в общем сидим ждём )))🌊⏰ Ps:если бы мы могли улететь ,давно бы уже были дома и наглаживали школьную форму к завтрашнему 1(2) сентября)))