Фото: Джиган с семьей оказался в центре бушующего в США урагана

Ох этот ураган вытрепал нам уже все нервы 🤯наш отдых больше похож на операцию по спасению )😅такое идиотское чувство ждать того не зная чего и понимать что это что-то плохое)))мы уже 3 дня сражаемся в магазинах за воду,консервы и дошираки))😂тут видимо все очень серьезно готовятся к таким мероприятиям ))но и мы не лыком сшить 🤣мы накупили еды столько,что теперь можем год дома сидеть ))😂по последним новостям Дориан сместился подальше от нас и вроде уже не так страшен как предсказывали,хотя вырос из 3 категории в 5👀)но хз))я всё равно боюсь))🙆‍♀️🌪по идее первые порывы должны придти сегодня после 6 ч вечера))пока что светит солнце ,всё спокойно и ничего не предвещает пальм летающих на уровне 65 этажа)))в общем сидим ждём )))🌊⏰ Ps:если бы мы могли улететь ,давно бы уже были дома и наглаживали школьную форму к завтрашнему 1(2) сентября)))

A post shared by Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) on Sep 1, 2019 at 7:52am PDT