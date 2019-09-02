Пн, 2.09.2019
Покойся с миром, Антуан. Сейчас все мои мысли с тобой и твоей семьей. Если кто-то из вас, зрителей, думает о том, что гонки, которыми мы занимаемся – это безопасно, то он очень сильно ошибается. Льюис Хэмилтон, пилот "Формулы-1" о смерти Антуана Юбера

Стиль поклонников "хулиганов" классической музыки - группы DAGAMBA в Юрмале
Ищите себя на фото!

ФОТО: Paulis Zvirbulis

1 сентября в зале "Дзинтари" прошел впечатляющий концерт, который завершил летний сезон в Юрмале.  "Хулиганы" классической музыки - группа DAGAMBA и биг-бэнд Латвийского радио представили зрителям захватывающий музыкальный спектакль DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY.

Группа DAGAMBA, получившая признание у слушателей благодаря своим экспериментам и способности соединять различные музыкальные стили, в своей новой концертной программе DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY микширует произведения Петра Чайковского с оригинальной музыкой группы, выходя за привычные рамки и удивляя жанровыми противоречиями.

Классические произведения Чайковского в исполнении DAGAMBA обрели новое, живое и динамичное звучание. А как выглядят латвийские поклонники столь неординарного коллектива?

Им тоже есть чем удивить. Смотрите фото - оцените стиль!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ