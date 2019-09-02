Стиль поклонников "хулиганов" классической музыки - группы DAGAMBA в Юрмале
1 сентября в зале "Дзинтари" прошел впечатляющий концерт, который завершил летний сезон в Юрмале. "Хулиганы" классической музыки - группа DAGAMBA и биг-бэнд Латвийского радио представили зрителям захватывающий музыкальный спектакль DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY.
Группа DAGAMBA, получившая признание у слушателей благодаря своим экспериментам и способности соединять различные музыкальные стили, в своей новой концертной программе DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY микширует произведения Петра Чайковского с оригинальной музыкой группы, выходя за привычные рамки и удивляя жанровыми противоречиями.
Классические произведения Чайковского в исполнении DAGAMBA обрели новое, живое и динамичное звучание. А как выглядят латвийские поклонники столь неординарного коллектива?
Им тоже есть чем удивить. Смотрите фото - оцените стиль!