Стиль поклонников "хулиганов" классической музыки - группы DAGAMBA в Юрмале

Группа DAGAMBA, получившая признание у слушателей благодаря своим экспериментам и способности соединять различные музыкальные стили, в своей новой концертной программе DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY микширует произведения Петра Чайковского с оригинальной музыкой группы, выходя за привычные рамки и удивляя жанровыми противоречиями.