Звездные детки пошли в школу: дочь Началовой, сын Чеховой, наследники Киркорова и другие
1 сентября в этом году выпало на воскресенье, а потому День знаний школьники и их родители повсеместно отметили сегодня. Многие российские звезды поделились в соцсетях кадрами со своими детьми, у которых начался учебный год. Смотрите фото из Instagram и читайте подписи к ним - это интересно. Всех с праздником!
Филипп Киркоров снял целый видеоролик о том, как Алла-Виктория пошла во второй класс, а Мартин - в первый.
Всех с Началом нового Учебного Года✍🏻 ура!!! Дети соскучились по друзьям и приятелям!!!набрались Впечатлений! Есть , что рассказать соседу по парте!🤪🤪🤪Мое Солнце☀️ @ankaperesild встала сегодня в 6.00 и разбудила меня🙈, а вчера так убрала свою комнату, что я даже не ожидала... идеальная чистота и красота🙏не поленились с утра потанцевать!😘 вечером получили наш заказ от Любимой Ларисы ( Мама @nikolaka ) @kofeinikrepeinik и шли с чудными букетами! Но☝🏻не забудем и про @detibabochki_fund и обязательно им отправим сумму сегодня( Аня напомнила☝🏻) и все вместе провожали Анку в школу , а Машу в сад!!! И я не поленилась и надела платье... хорошо, когда получается не Лениться😘😘😘 и всем желаю!создавайте маленькие Радости себе сами!!!!! Не ленитесь! Детям всем желаю хорошего Года!!! Радостного! Светлого! Веселого!!! И не в оценках счастье❤️помните!!! Счастье в друзьях , впечатлениях и конечно, Новых Знаниях!!!!❤️❤️❤️❤️❤️ура!!!#дети#любовь#школа#радость#новыйгод#светавсем#любви#сил#желанияучитьсядетям за красоту как всегда @alarusse 😂 #полетели
Сегодня мы уже отправились во второй класс. 📚🔔 Поздравляю всех с началом учебного года! Дорогие учителя и родители, вам особенно желаю терпения и сил! ❤️ Сегодня вспоминали свои школьные годы. Все-таки это самое забавное время. А какие у вас самые яркие воспоминания остались из школы? И кто сегодня так же, как и мы, начал своё утро со школьной линейки?
Доброе утречко 💁♀️💕 ⠀ Хотя сегодня формально и2-ое сентября ,все равно ощущается ,как 1 сентября 🍁 Настроение и взволнованное и праздничное одновременно ☺️ ⠀ По -традиции наше с Сеней утро началось с вкуснейшего веганского Морковного тортика и пирожных 🎂🧁🧁🧁🧁🧁на этот раз @greencakes.ru ⠀ Начинаем #зож с понедельника и нового осеннего сезона 😉, тут уже без вариантов ,ибо каникулы закончились 💪 ⠀ С оранжевыми розами @ce_tu_flowers 🥀( их не особо видно на фото , но они прекрасны и свежи , 🤦♀️хотела сказать как я 😹)) мы поехали в школу 🚘 ⠀ Интересно ,что на линейке из года в год заучат песни «крылатые качели» ,«буратино »и тд ⠀ Но ,с другой стороны не Travis Scott же на линейке ставить 🤷♀️ ⠀ A у нас так и не появилось достойных альтернатив , так что по саундтреку и стилистике самой линейки с моего детства ничего не изменилось 🙋♀️ ⠀ Кстати обожаю этот момент ,когда старшеклассник выносит маленькую девочку с колокольчиком , это мило 😊 ⠀ Я максимально не любила школу , Сеня тоже не в восторге ,но ,все равно в этот день все счастливо и ярко 💥☮️ ⠀ Светит солнышко🌞 , детки с цветами 🌸, нарядные девочки в огромных бантах 🎀 ⠀ Общая праздничная обстановка радует и есть приятное ощущение ,что все лучшее впереди ⠀ С новым учебным годом ,друзья 🖇 Здоровья ,успехов в учебе и хорошего настроения 👨👨👧👩👩👧👨👩👧👨👩👧👦👩👩👧👦👨👨👧👦👨👨👦👦👩👩👦👦👨👩👦👦👨👦👦👨👧👦👨👧👩👦👨👨👦👩👩👦👪👨👦👨👧👧 ⠀ Как прошла ваша линейка? Скучаете по школе ? ⠀ #backtoschool #школа #деньзнаний #школа #school #familytime #kids
попопопопопопоп
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Ну, вот мальчик стал совсем большим! Сёмочка - первокласник! Даже не верится, ведь совсем недавно я возила в колясочке младенчика, а сейчас плачу на первом школьном звонке... Пусть ему будет хорошо и интересно в новой взрослой жизни. Всех ребят и их родителей с днём Знаний! А в какой класс идут сегодня ваши детки? #семенсемин #мама #папа #пробабушка #перваяучительница #школа