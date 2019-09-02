Звездные детки пошли в школу: дочь Началовой, сын Чеховой, наследники Киркорова и другие

1 сентября в этом году выпало на воскресенье, а потому День знаний школьники и их родители повсеместно отметили сегодня. Многие российские звезды поделились в соцсетях кадрами со своими детьми, у которых начался учебный год. Смотрите фото из Instagram и читайте подписи к ним - это интересно. Всех с праздником!