До начала учебного года ликвидировано 14 образовательных учреждений

В этом учебном году больше не будут работать 14 школ - Яунмуйжская основная школа, Юрмальская вечерняя средняя школа, Озолская начальная школа, Лиепайская основная школа-интернат, Андзельская основная школа, Граверская основная школа митрополита Рижского и всея Латвии Александра (Кудряшова), Шкелтовская основная школа, Тискадская специальная школа-интернат, Адамовская специальная школа-интернат, Лудзенская краевая вечерняя средняя школа, Дуналкская основная школа А. Спагиса, Метриенская основная школа, 29-я Рижская средняя школа и Тилжская основная школа-интернат.

В свою очередь реорганизации подверглись почти 50 образовательных учреждений по всей Латвии.

Решение о реорганизации, ликвидации или создании школ принимают самоуправления, информируя об этом Министерство образования и науки, которое в свою очередь проводит оценку полученной информации и принимает решение о согласовании или несогласовании решения самоуправления.

В процессе принятия решения по поводу ликвидации или реорганизации образовательного учреждения оценивается множество критериев, в том числе качество работы учебного заведения - результаты учеников и динамика успеваемости, предложение учебных программ, качество работы педагогов и руководителя учебного заведения.