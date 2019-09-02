Пн, 2.09.2019
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Левитс накопил почти € 300 000. Гораздо больше он вложил в финансовые инструменты

Эгил Левитс

ФОТО: Valsts prezidenta kanceleja

Эгил Левитс накопил 298 015 евро и еще 884 981 евро вложил в финансовые инструменты, свидетельствует его декларация должностного лица при вступлении в должность президента Латвии. 

Левитсу принадлежат облигации ценностью 94 997 евро. У президента также есть средства и в четырех инвестиционных фондах - всего на сумму 245 540 евро, а также другие вложения ценностью 544 443 евро.

Президент задекларировал накопления в размере 232 641 евро в латвийском филиале банка Luminor и 64 414 евро в банке Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat в Люксембурге.

В декларации отмечается, что у Левитса также хранятся 960 евро во французском банке Societe Generale.

Также из декларации известно, что в его владении две квартиры в Риге и одна в Цесисе и два участка земли в Марупском крае. Помимо этого Левитсу принадлежат две недвижимости в виде земли и одно здание в Энгурской волости. 

В общем владении у президента еще один земельный участок в Риге и неуточненный в декларации вид недвижимости. Отмечается также, что Левитс снимает квартиру в Люксембурге.

Левитсу принадлежит автомобиль марки Mercedes-Benz 2009 года выпуска. 

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