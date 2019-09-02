Дети вице-мэра Москвы владеют элитной недвижимостью на 7,4 млн евро

Отмечается, что сын вице-мэра Москвы Николай Горбенко с 2014 года владеет квартирой площадью 226 квадратных метров в элитном жилом комплексе в Хамовниках.

По данным ФБК, стоимость такого жилья — 300 миллионов рублей (3,9 млн евро).

В то же время у Горбенко-младшего нет заметного бизнеса, который позволил бы купить элитную недвижимость.

На Николая зарегистрированы две фирмы - одна из них владела закрывшимся рестораном, а вторая занимается разведением лошадей, ослов и мулов.

Помимо этого с 2016 года еще одна квартира в том же доме в Хамовниках принадлежит Дмитрию и Анастасии Чуяшовым - зятю и дочери вице-мэра по версии ФБК. Площадь жилья - 174 квадратных метра, стоимость - 240 миллионов рублей (3,1 млн евро).