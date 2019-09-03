"Куда я теперь пойду?": граждане ЕС обеспокоены получением статуса в Великобритании после Brexit

Анне Амато было два года, когда она вместе со своими родителями 55 лет назад переехала из Италии жить в Великобританию. С тех пор она так и жила в Великобритании, посещала здесь школу, университет, работала на различных должностях, платила налоги. Все прожитое время в Великобритании она провела в городе Бристоль, ее муж - гражданин Великобритании, так же как и двое их детей, пишет Reuters.

Равно как и тысячи других граждан ЕС, которые прожили в Великобритании десятки лет и считают ее своим домом, так и Амато думала, что у нее будет законное право остаться здесь для постоянного проживания.

Однако правительство Великобритании, как выяснилось, имеет на этот счет другое мнение.

В прошлом году Министерство внутренних дел отказало Амато в статусе постоянного жителя, отметив, что у женщины недостаточно доказательств того, что она проживала в стране продолжительное время.

Анну такая новость ошеломила.

"Ты в своей стране, здесь демократия, как вдруг, после всех этих лет, тебе вдруг сообщают, что никто не знает, что с тобой будет. Куда я теперь пойду? Это очень, очень пугает", - отметила 57-летняя женщина.

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Амато - одна из тысяч других граждан ЕС, кому 31 октября а контексте ожидаемого Brexit отказано в праве на неограниченное пребывание в стране.

Членство Великобритании в ЕС десятками лет гарантировало гражданам других стран право жить и работать в этой стране. Однако теперь, когда Великобритания готовится после 46 лет членства покинуть ЕС, гражданам других стран ЕС необходимо подавать заявление на новый юридический статус, который позволит им остаться в стране и после Brexit.

План правительства Великобритании предусматривает, что граждане других стран смогут получить постоянный статус проживания в том случае, если смогут доказать, что они пять лет без перерыва проживали в Великобритании.

Статус постоянного жителя для граждан других стран сохранит те же права, которыми они наделены сейчас.

История Анны - не единственная, агентство Reuters контактировало с шестью гражданами других стран ЕС, которым статус постоянного жителя полагался, но не был присвоен.

Многие граждане ЕС переживали, что после Brexit они могут потерять право на бесплатное здравоохранение или даже работу. Некоторые беспокоятся, что выехав из страны, они больше не смогут в нее въехать.

Дополнительную неразбериху вносит и растущая вероятность Brexit без соглашения, что может закончить автоматические права других граждан ЕС на работу и проживание в Великобритании гораздо раньше, чем прогнозировалось.

Представитель находящихся в оппозиции лейбористов Вирендра Шарма высказала мнение, что случай Анны Амато ясно доказывает, что правительство Великобритании не подготовилось должным образом к изменениям в миграционной системе.

"История Анны трагична. Как кто-то, кто дал так много Великобритании, может потерять право проживать в ней", - отмечает Шарма.

Анна начала оформлять статус постоянного жителя в 2017 году - спустя год после референдума по Brexit. Необходимые документы она собирала около трех месяцев.

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Анна проработала в Великобритании почти 40 лет и предполагает, что в налогах заплатила стране более полумиллиона фунтов.

Однако власти Великобритании отклонили заявление Амато, отметив, что она не смогла доказать, что у нее есть право на постоянное место жительства.

Анна отправила властям еще несколько писем, попробовав убедить должностные лица, что произошла ошибка, однако они своего решения не изменили.

"Это так оскорбительно. Нам всем необходимо чувство принадлежности, где бы мы не были. Тут вдруг это чувство отнимают. Это так огорчительно", - рассказала Анна.

По информации властей Великобритании, в стране проживают около 3,5 млн граждан других стран ЕС, которым необходимо зарегистрироваться, чтобы сохранить свои права. До этого на получение статуса постоянного жителя после Brexit заявления подали около миллиона из этих людей.

Анна может претендовать на гражданство Великобритании, так как ее муж гражданин этой страны. Однако женщину задевает мысль, что ей пришлось бы сдавать экзамен на натурализацию после того, как она прожила тут полвека.

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Отец Анны вместе с семьей переехал в Великобританию из Италии в 1964 году - в то время, когда страна искала рабочую силу из других государств. Отец Анны погиб в марте этого года.

"Он любил Великобританию, так как считал, что это честная и достойная страна. Он был горд жить здесь. Теперь я чувствую себя преданной", - отметила Анна.