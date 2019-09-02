Новички "Динамо" принесли рижанам победу в первом матче сезона

Начало матча осталось за москвичами, но уже к 5-й минуте рижане выравняли игру. Ближе к середине первого периода у рижан появилась неплохая возможность открыть счёт, после того как Максим Гончаров и Максим Цыплаков получили 4-минутное удаление. Большим численным преимуществом воспользовался Якоб Берглунд, который после передачи Бена Маршалла и Давида Улльстрёма отправил шайбу в полупустые ворота.

Первый период запомнился ещё и небольшой дракой в исполнении Сергея Гимаева и Якова Рылова. Оба хоккеиста получили 4-минутный штраф за грубость.

После перерыва игра не сбавила темп и обе команды имели возможность забить. Правда, забить во втором игровом отрезке удалось только "Спартаку". Колтон Гиллис заработал удаление и Мартиньш Карсумс воспользовался численным преимуществом, сравняв счёт в матче.

Во второй половине периода москвичи заработали сразу несколько удалений подряд, но ни одной возможностью забить "Динамо" не воспользовалось. Счёт на табло перед заключительным периодом был 1:1.

В третьем периоде также было несколько неплохих моментов у ворот каждой из команд. Обе команды также несколько раз получали возможность играть в большинстве, но на счёте это никак не отразилось, поэтому победителя пришлось выявить в овертайме, который продлился менее минуты.

На 47-й секунде овертайма после передач Маршалла и Дарзиньша, шайба оказалась у Картера Эштона, который воспользовался ошибкой вратаря москвичей и одной рукой отправил шайбу в ворота - 2:1.

Следующий матч "Динамо" проведёт уже в эту среду, 4 сентября. Рижане дома сыграют с нижегородским "Торпедо". Три дня спустя у подопечных Гирта Анкипанса начнётся первая выездная серия - "Динамо" сыграет с "Йокеритом", "Нефтехимиком" и "Спартаком".

Галерея: Динамо Рига - Спартак Москва