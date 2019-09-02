Тренер Порье: Хабиб проиграет в четвёртом раунде

Напомним, что поединок Порье и Нурмагомедова состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Отметим, что дагестанский боец до сих ни разу не проигрывал в октагоне.

"Дастин один из лучших бойцов в ММА. Мы не собираемся подстраиваться под сильные стороны Хабиба. Порье должен быть готов физически, так как будет много борьбы. Думаю, что Порье нокаутирует Хабиба в четвёртом раунде. Мы хотим измотать Хабиба. Порье сможет подняться с партера и будет тревожить Хабиба ударами", - цитирует Дару Bloody Elbow.

В своей победе над Нурмагомедовым уверен и сам Порье, который в смешанных единоборствах провёл 31 бой (25 побед, 5 поражений и 1 признан несостоявшимся).

"7 сентября мне нужны всего 25 минут. Хабиб может забрать остальные 364 дня в году. Мне просто нужно быть лучше на протяжении 25 минут, и я на 100% уверен, что могу это сделать", - приводит слова Порье MMA Junkie.