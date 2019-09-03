Бывший нападающий рижского "Динамо" перешёл в "Куньлунь"

Скворцов выступал за "Динамо" на протяжении последних семи сезонов. Из-за травмы в прошлом сезоне он сыграл всего 23 игры и не набрал ни одного очка.

В понедельник, 2 сентября, стало известно, что 29-летний нападающий впервые в своей карьере отправится в зарубежный клуб. Двусторонник контракт Скворцова и "Куньлуня" предусматривает, что в случае слабых результатов игрок может быть отправлен в чемпионат уровнем ниже.

Воспитанник лиепайской хоккейной школы свой первый сезон за рижское "Динамо" провёл в 2012/2013 году. Затем игрок был выслан в лиепайский "Металлург", который сегодня известен под названием "Лиепая".