Бывший нападающий рижского "Динамо" перешёл в "Куньлунь"

Латвийский хоккеист Гунар Скворцов подписал двусторонний контракт с клубом Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) "Куньлунь". Контракт рассчитан на один сезон.
Скворцов выступал за "Динамо" на протяжении последних семи сезонов. Из-за травмы в прошлом сезоне он сыграл всего 23 игры и не набрал ни одного очка.
В понедельник, 2 сентября, стало известно, что 29-летний нападающий впервые в своей карьере отправится в зарубежный клуб. Двусторонник контракт Скворцова и "Куньлуня" предусматривает, что в случае слабых результатов игрок может быть отправлен в чемпионат уровнем ниже.
Воспитанник лиепайской хоккейной школы свой первый сезон за рижское "Динамо" провёл в 2012/2013 году. Затем игрок был выслан в лиепайский "Металлург", который сегодня известен под названием "Лиепая".
В регулярном чемпионате КХЛ Скворцов провёл 303 матча, в которых заработал 49 результативных очков (21+28). За сборную Латвии хоккеист провёл 66 матчей, в которых заработал 11 очков (7+4).